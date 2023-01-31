Российские посольства перестали выполнять функцию дипломатических учреждений. Теперь они занимаются пропагандой.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал своих коллег в ЕС окончательно избавиться от российских посольств и дипломатов из-за их "бесполезности".

Как отметил чиновник в интервью Verslo Zinios, европейским столицам больше нет смысла работать с послами РФ, поскольку теперь российская дипломатия скорее выполняет пропагандисткую функцию.

"Во многих случаях нет особого смысла иметь посла, российского посла, в любой европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатическое учреждение, а пропагандистское, которое скрывает военные преступления и вообще продвигает геноцидную повестку дня", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Литва была одной из первых стран, отказавшихся от российского посла. Он призвал ЕС последовать тем же путем.

Высылка российских послов из-за агрессии против Украины

После российского вторжения в Украину более 400 российских дипломатов из примерно двух десятков стран оставили свои посты.

Одним из первых этот процесс начал Вашингтон. 28 февраля миссия США при Организации Объединенных Наций объявила о начале процесса выдворения 12 "разведчиков" из постоянного представительства России при ООН. Вскоре эту эстафету переняли страны ЕС, а также другие государства, поддерживающие Украину.

На фоне этого Российская Федерация пытается заставить лояльные к ней страны разорвать дипломатические отношения с Украиной. 5 октября Москва потребовала от властей Казахстана выслать посла Украины Петра Врублевского из-за слов об убийстве россиян. Позже его уволил Владимир Зеленский.

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