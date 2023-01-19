Министр добавил, что некоторые страны обязательно пришлют танки Leopard.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что во время встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину.

По его словам, общее количество бронетехники, о которой объявят на завтрашней встрече, достигнет сотен, пишет The Guardian.

"Некоторые из стран обязательно пришлют в Украину танки Leopard, это точно", - подчеркнул Анушаускас.

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Танки для Украины

Как сообщал УНИАН, ближайшее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится 20 января. Дипломатический советник главы государства Андрей Сибига заявил, что по результатам так называемого "Рамштайн-8" следует ожидать максимальное усиление боевого потенциала ВСУ.

Сегодня, 19 января, девять стран обещают оказывать Украине беспрецедентную оборонную поддержку для ее успеха в отражении российской агрессии и изгнании российских войск с оккупированных территорий. Речь идет о танках, тяжелой артиллерии, противовоздушной обороне, боеприпасах и боевых машинах пехоты.

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