Аналитики отметили, что денег в регионах для мобилизации оккупантов практически не осталось.

Россия планирует скрытую мобилизацию. Она просто необходима, учитывая большое количество потерь на фронте.

Так считают редактор BILD Жанна Плауманн и военный аналитик издания Юлиан Рёпке. По международным оценкам, с февраля 2022 года погибло от 110 до 140 тысяч российских военных.

Стремление Владимира Путина увеличить численность войск, воюющих в Украине, очевидно: мужчин привлекают высокими выплатами, на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия увеличила численность своих войск в Украине с 400 тысяч человек в начале года до 600 тысяч на текущий момент, а до конца года планирует увеличить это количество до 800 тысяч военнослужащих.

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Однако средства, которые имеют российские регионы для набора контрактников, заканчиваются.

"Назревает масштабная мобилизация. Есть предположение, что Путин может использовать наступление ВСУ в Курской области, чтобы призвать на службу больше россиян. Правда, сделать это, скорее всего, будут пытаться "без официального объявления, тайно", - пишут Плауманн и Рёпке.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 квадратных километров территории. Сейчас там действует военная комендатура.

Офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров отметил, что россияне были вынуждены перебросить подразделения, которые находились на юге Украины в Запорожской области и были резервом для оккупантов на передовой. Это несколько облегчает ситуацию для наших войск.

Между тем в разведке Британии сообщили, что Кремль пытается защитить Курскую область от наступления ВСУ, привлекая части, сформированные из специалистов. Там заявили, что одним из таких подразделений стал специализированный мотострелковый полк, сформированный в мае из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС).

По данным западных СМИ, в своих попытках остановить продвижение ВСУ в Курской области Кремль перебрасывает в указанный регион военных с фронта, а также молодых призывников с поверхностной подготовкой, малым количеством тяжелой техники и сомнительным руководством.

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