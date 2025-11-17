По словам защитника, сейчас россияне обходят город через Ямполь и Дробышево.

Российские оккупанты не штурмуют и не будут пытаться штурмовать Лиман в лоб, а заранее обходят по флангам. Об этом рассказал украинский военный с позывным "Алекс".

"Одно из направлений, где противник продолжает вести активные наступательные действия и имеет весомые успехи за последний год. Почему-то большинство людей обращают внимание только на те участки фронта, где враг имеет стремительные и внезапные успехи, продвижение, однако Лиманское направление - это больше история о целой цепочке событий, медленная и постепенная реализация которых привела к тому, что мы видим сейчас... падение Тернов, Серебрянского лесничества, а теперь фактически бои за Лиман", - отметил боец.

По его словам, армия РФ обходит город через Ямполь и Дробышево. Во втором россияне имеют периодические успехи и пытаются протолкнуть своих солдат к Северскому Донцу, чтобы отрезать группировку украинских военных за рекой.

"Ситуация сложная, некоторые подразделения нормально собирают раму, но без активных контрмер мы просто оттягиваем время", - добавил "Алекс".

Ранее майор НГУ в отставке Алексей Гетьман заявил, что на Запорожье возможно обострение, но враг не достигнет существенного успеха. По его словам, в истории войн не было такого, чтобы армия наступала, и не продвигалась.

"Поэтому строится первая, вторая, третья линия обороны. С пониманием, что первая истощает, вторая почти останавливает, а на третьей, по логике военного, противник должен останавливаться", - добавил Гетьман.

В то же время в Генштабе назвали главную задачу ВСУ в Донецкой области и Запорожье. В частности там отметили, что благодаря профессиональным действиям украинских воинов потери агрессора в 2025 году уже превысили 367 460 человек.

В свою очередь в Генштабе добавили, что ключевой целью украинских военных сейчас является уничтожение врага и его резервов, а также подрыв его наступательного потенциала.

