Россияне продолжают пресловутые штурмы малыми группами, очень часто заходят ДРГ.

Основная цель российской армии на Лиманском направлении - выйти к городу Лиман Донецкой области и повторно оккупировать его, как это произошло в 2022 году. Об этом в эфире Громадського радио сказал начальник отделения коммуникаций 60 ОМБр Максим Белоусов.

"Основная краткосрочная и долгосрочная цель - выйти на Лиман и "вернуть" его себе. Я напомню, что Лиман был захвачен врагом в 2022 году и после этого освобожден ВСУ. Мы противодействуем", - подчеркнул он и добавил, что для Сил обороны важно удержать Лиман, Яровую, Святогорск и другие населенные пункты.

По словам военного, враг постоянно атакует, пытается продвигаться. Оккупанты, говорит, накопили большое количество личного состава, проводят пресловутые штурмы малыми группами, очень часто заходят ДРГ, которые пытаются продвигаться как можно глубже к украинским позициям.

Видео дня

Именно поэтому, отметил Белоусов, очень важно заблаговременно выявлять врага и уничтожать его еще на подступах к позициям Сил обороны Украины.

"Для этого у нас есть аэроразведка, есть наша пехота, и все другие подразделения бригады тоже работают над тем, чтобы останавливать врага", - добавил он.

Ситуация на Лиманском направлении

Как сообщал УНИАН, спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин отмечал, что на Лиманском направлении украинские защитники проводят мобильную оборонительную операцию.

По его словам, происходят постоянные столкновения за преобладающие высоты, за максимально оптимальную линию. Он отметил, что линия фронта постоянно на тактическом уровне движется вперед-назад, чтобы личный состав имел возможность удерживать максимально идеальные, насколько это возможно, места для обороны. Поэтому идет такая постоянная мобильная оборонительная операция.

Вас также могут заинтересовать новости: