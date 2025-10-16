Враг все дальше может залетать дронами, наносить удары, причем делает это не только по военной инфраструктуре.

На Купянском направлении очень сложная ситуация, и, к сожалению, пока что она развивается не в пользу Украины.

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в эфире День.LIVE. "На Купянске действительно очень сложная ситуация и, к сожалению, разворачивается она пока что не в нашу сторону. Но надо понимать, что на сегодняшний день увеличивается вообще глубина поражения, которой может пользоваться враг", - отметил он.

По словам Жорина, сейчас дроны долетают уже на 50 км вглубь. И это не только удары по военным, но и по гражданским, транспорту, инфраструктуре, жилым объектам.

"То есть враг все дальше может залетать дронами, наносить удары, причем делает это не только по военной инфраструктуре или объектам или транспорту, но и по гражданским, что непосредственно приводит к рискам среди гражданского населения", - сказал заместитель командира.

Он подчеркнул, что эвакуация - это всегда неприятный процесс, но к нему надо относиться чрезвычайно серьезно.

"Тем более, когда это касается детей. Если относиться несерьезно к этой эвакуации, может быть так, что потом мы пожалеем, и это будет или потеря человеческой жизни, или эти же дети окажутся в плену российском", - добавил он.

Ситуация в районе Купянска

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что ситуация, сложившаяся в районе Купянска, является самой сложной для Сил обороны на фронте. Враг не оставляет попыток полностью захватить город.

По его словам, нужно более внимательно присматриваться к движениям врага непосредственно в Купянске.

Эксперт отметил, что сейчас бои идут непосредственно на территории города. Он добавил, что хотя и медленно, но враг продвигается.

