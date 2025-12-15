По его словам, россияне используют советские чертежи газотранспортной системы для перемещения войск под землей.

На Купянском направлении российские оккупанты прорывались через дублированные трубы под рекой Оскол, но теперь проход врага остановлен.

Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахилес" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE. Он отметил, что его полк вместе с другими подразделениями Сил обороны нанес десятки ударов тяжелыми бомбами, артиллерией и авиацией по этому объекту.

"Труба повреждена. Сейчас оккупанты используют ее только как укрытие и пытаются ремонтировать", - сообщил Федоренко.

Видео дня

По его словам, россияне используют советские чертежи газотранспортной системы для перемещения войск под землей.

Ситуация на Купянском направлении

13 декабря украинские военные уничтожили трубу, по которой оккупанты проникали в Купянск Харьковской области.

Федоренко рассказывал, что его полк зашел на то направление еще в апреле, а потом военные нашли нетипичный маршрут, которым пользовались россияне.

"Разведка обнаружила нетипичный, но критически важный канал логистики - трубу, которую противник использовал для инфильтрации личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль", - объяснял он.

Вас также могут заинтересовать новости: