На Купянском направлении российские оккупанты прорывались через дублированные трубы под рекой Оскол, но теперь проход врага остановлен.
Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахилес" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE. Он отметил, что его полк вместе с другими подразделениями Сил обороны нанес десятки ударов тяжелыми бомбами, артиллерией и авиацией по этому объекту.
"Труба повреждена. Сейчас оккупанты используют ее только как укрытие и пытаются ремонтировать", - сообщил Федоренко.
По его словам, россияне используют советские чертежи газотранспортной системы для перемещения войск под землей.
Ситуация на Купянском направлении
13 декабря украинские военные уничтожили трубу, по которой оккупанты проникали в Купянск Харьковской области.
Федоренко рассказывал, что его полк зашел на то направление еще в апреле, а потом военные нашли нетипичный маршрут, которым пользовались россияне.
"Разведка обнаружила нетипичный, но критически важный канал логистики - трубу, которую противник использовал для инфильтрации личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль", - объяснял он.