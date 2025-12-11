Путин заявил, что так называемая "полоса безопасности" в приграничных районах Украины создается в плановом порядке.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупанты якобы полностью захватили город Северск в Донецкой области. Также он высказался о создании так называемой "полосы безопасности". Его слова цитируют росСМИ.

Отмечается, что Путин провел совещание с российским военным командованием, где ему доложили об "оперативной обстановке" на фронте. В частности, ему доложили о якобы "захвате Северска", за что он поблагодарил оккупантов на этом направлении.

"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое - успешное, не сомневаюсь в этом, - наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", - сказал Путин.

Кроме того, российский диктатор продолжает игнорировать мирный процесс. Он приказал своим войскам продолжать бои против Украины для "выполнения всех целей" Кремля.

Путин заявил, что "полоса безопасности" в приграничных районах Украины создается в плановом порядке. Также, по его словам, продолжается ликвидация окруженных украинских группировок на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове.

Ситуация в Северске - что известно

Ранее Оперативное командование "Восток" Сухопутных войск ВС Украины сообщило, что заявления об установлении врагом контроля над городом Северск Донецкой области не соответствуют действительности. Отмечается, что ситуация остается напряженной.

В ОК "Восток" рассказали, что враг, пользуясь погодными условиями, пытается инфильтроваться в город малыми штурмовыми группами. Тем не менее, Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах.

