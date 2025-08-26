По словам очевидцев БПЛА атаковали железнодорожную станцию "Урожайная".

На территории временно оккупированного полуострова Крым Силы специальных операций ВС Украины вывели из строя важные объекты логистики, которые обеспечивают военные части российской оккупационной армии. Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на временно оккупированной территории автономной республики Крым, в результате чего, были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ", - говорится в сообщении.

В то же время в Telegram-канале "Око Гора" появилась информация о том, что БПЛА атаковали железнодорожную станцию "Урожайная" в Крыму.

"Судя по характерному черному дыму, горит тяговая подстанция. 20 атака по железной дороге за последние 35 дней, 150 км от ЛБС", - говорится в публикации.

Является ли этот объект также результатом действий украинских защитников, не уточняется.

Удары по Крыму

Напомним, недавно Военно-морские силы Вооруженных сил Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожили пункт базирования российских беспилотников россиян. Говорилось, что силами и средствами ВМС ликвидирован пункт базирования БпЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме "Херсонес". Предварительно, в результате удара поражено до трех вражеских беспилотных летательных аппаратов "Mohajer-6" и два беспилотника "Форпост", которые использовались врагом для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

