На территории временно оккупированного полуострова Крым Силы специальных операций ВС Украины вывели из строя важные объекты логистики, которые обеспечивают военные части российской оккупационной армии. Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.
"Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на временно оккупированной территории автономной республики Крым, в результате чего, были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ", - говорится в сообщении.
В то же время в Telegram-канале "Око Гора" появилась информация о том, что БПЛА атаковали железнодорожную станцию "Урожайная" в Крыму.
"Судя по характерному черному дыму, горит тяговая подстанция. 20 атака по железной дороге за последние 35 дней, 150 км от ЛБС", - говорится в публикации.
Является ли этот объект также результатом действий украинских защитников, не уточняется.
Удары по Крыму
Напомним, недавно Военно-морские силы Вооруженных сил Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожили пункт базирования российских беспилотников россиян. Говорилось, что силами и средствами ВМС ликвидирован пункт базирования БпЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме "Херсонес". Предварительно, в результате удара поражено до трех вражеских беспилотных летательных аппаратов "Mohajer-6" и два беспилотника "Форпост", которые использовались врагом для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.