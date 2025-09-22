Он отмечает, что этот объект - единственный в Крыму, который прямо принадлежит Администрации президента России Владимира Путина.

Без местных партизан операция вокруг санатория "Форос" точно не обошлась бы и это показатель того, чей на самом деле Крым.

Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

Отвечая на вопрос об ударе по санаторию "Форос", он отметил, что "без местных партизан такая операция точно бы не обошлась", ведь дрону нужно немалое время, чтобы долететь до Фороса с материковой части Украины.

"То есть о том, кого именно там будут спецобслуживать, знали достаточно заранее, чтобы подготовить именно отдельную операцию. А кто там был - очень на самом деле интересно. Потому что "Форос" - это не просто так. Дело в том, что, вы говорите, ФСБшный объект: глобально, пожалуй, можно так сказать, потому что вся нынешняя российская власть является ФСБшной", - отметил Дикий.

Он добавил, что этот объект - единственный в Крыму, который "напрямую принадлежит именно Администрации президента РФ". "Можно сказать, что кто бы там ни был, но это были персональные гости Владимира Владимировича. И вот у этих гостей не задался ужин. А это значит, что заранее знали, кто там будет. Я думаю, что даже знали меню, чем их будут кормить", - сказал экс-командир.

Так, отметил Дикий, стало понятно, что "в пределах одного званого ужина мы успеваем долететь", и что "даже имея этакое очень специальное мероприятие с очень специальными гостями на объекте, который почти лично принадлежит президенту, а они не способны прикрыть его с неба, они просто не способны обеспечить ПВО даже для такого объекта".

"Но все же главное то, что спустя столько лет оккупации, а все равно там живут люди, которые помогают нам вот так вот поздравить, "украсить" ужин фейерверком. Это тоже показатель. Это показатель того все же, чей на самом деле Крым и кого там на самом деле все же очень уж заждались как освободителей", - сказал Дикий.

Удары по Крыму

Как сообщалось, 21 сентября во временно оккупированном Россией Крыму раздавались громкие взрывы, российские оккупанты сообщили о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам. Отмечалось, что повреждения в результате атаки БПЛА получил, в частности санаторий "Форос".

Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки дронов есть погибшие и раненые.

В российских средствах массовой информации отметили, что атака произошла якобы на элитную дачу Федеральной службы безопасности России, где неоднократно отдыхал Путин. Мониторинговые паблики писали, что произошло поражение "правительственного здания" в Крыму.

Кроме того, появилась информация, что ресторан в санатории "Форос" был закрыт на спецобслуживание. По данным российских СМИ, там могли отдыхать "важные гости".

