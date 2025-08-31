Украинские военные били по вражеским объектам беспилотниками и ракетами "Нептун".

Украинские ракеты "Нептун" ударили по оккупированному Крыму, а именно по пограничной зоне в районе села Волошино неподалеку Армянска - там повреждены 6 катеров, погиб военнослужащий. О подробностях атаки пишут телеграм-канал Astra и Militarnyi.

Отмечается, что утром в субботу аэропорт в Симферополе атаковали БпЛА, и по меньшей мере 2 из них попали в цель, один - непосредственно в военный вертолет Ми-8, который уничтожен полностью.

Также, пишет Astra, согласно анализу спутниковых снимков OSINT-ресурса AviVector, пожары были видны на местах, где были расположены вертолеты Ми-8 и Ми-24. Утверждается, что они оба уничтожены.

Кроме того, по данным издания, в этот же день под атакой украинских ракет "Нептун" была пограничная зона в районе села Волошино, а именно территория российского пограничного поста. Там, по информации Astra, повреждены 6 катеров на воздушных подушках, погиб один военнослужащий. Один БПЛА попал по казарме в этом же районе, о последствиях удара изданию неизвестно.

Между тем Militarnyi уточняет, что неподалеку Армянска крылатые ракеты "Нептун" Сил обороны Украины поразили объект ФСБ. Что касается пораженных катеров, то издание предполагает, что это могут быть катера на воздушных подушках проектов А-8 "Хивус" и А25ПС.

"А-8 "Хивус" имеет длину 7,45 м и ширину 3,30 м. Машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 143 л. с. Максимальная скорость - 60 км/ч, запас хода - до 400 км. Экипаж состоит из двух человек, также есть возможность перевозить на борту пограничный наряд численностью до восьми человек. Автономность катера позволяет нести службу до трех суток", - рассказывает Militarnyi.

Катер А25ПС имеет длину 17.23 м и ширину 7.94 м, говорится на страницах издания. Он оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 370 л. с., максимальная скорость - до 93 км/ч, дальность хода - до 500 км. Катер может перевозить 30-50 человек десанта, экипаж - два-три человека.

Другие удары Сил обороны Украины по российским целям

Как сообщал ранее УНИАН, недавно бойцы ГУР эффектно поразили дорогой российский комплекс в оккупированном Крыму. Речь идет о радиолокационной станции (РЛС) 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф". "Очередной "Триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско", - писали разведчики.

Также стало известно, что только за 4 дня украинские спецназовцы поразили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС на более 250 млн долл. США. Так, на счету наших воинов: четыре ЗРК "ТОР-М2", три ЗГРК "Панцирь", два ЗРК "С-300", один ЗРК "БУК-М3", радар 50Н6 "С-350", РЛС "Каста-2Е2", РЛС "Подлет", РЭБ "Житель", РЛС "Небо-СВУ", РЛК 55Ж6М "Небо-М".

Кроме того, недавно воины ГУР поразили в Азовском море вражеский носитель "Калибров" - корабль России проекта 21631 "Буян-м". В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска ракет в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

