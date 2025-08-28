В Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-М". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-м" - носитель крылатых ракет "Калибр", - сказано в сообщении.
Отмечается, что бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров".
"В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства", - отмечают в ГУР.
Операции ВМС ВСУ
Как сообщал УНИАН, 22 августа, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили пункт базирования российских беспилотников на территории временно оккупированного Крыма. Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования БпЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме "Херсонес" временно оккупированного Крыма.
По предварительным данным, поражено до трех вражеских беспилотных летательных аппаратов "Mohajer-6" и два беспилотника "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.