В ГУР рассказали, как это удалось сделать.

В Азовском море неподалеку от временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль России проекта 21631 "Буян-М". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-м" - носитель крылатых ракет "Калибр", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "Калибров".

"В результате ударов российский ракетный корабль, который находился в зоне потенциального пуска "Калибров" в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства", - отмечают в ГУР.

Операции ВМС ВСУ

Как сообщал УНИАН, 22 августа, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили пункт базирования российских беспилотников на территории временно оккупированного Крыма. Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования БпЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме "Херсонес" временно оккупированного Крыма.

По предварительным данным, поражено до трех вражеских беспилотных летательных аппаратов "Mohajer-6" и два беспилотника "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

