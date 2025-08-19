Население просят не приближаться к опасным предметам и немедленно обращаться в соответствующие службы.

После атаки на Полтавскую область, которую российская армия осуществила ночью 19 августа, в городе Кременчуг находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы вражеских ракет. Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий.

"Внимание! Жизненно важная информация! На территории города обнаруживают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет!", - подчеркнул городской голова.

Он обнародовал фото этих боеприпасов и обратился к населению с просьбой соблюдать все соответствующие правила безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов сразу обращаться в соответствующие структуры.

Видео дня

"Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним - они могут взорваться в любой момент! Немедленно звоните 101 или 102! Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют серебристый цвет, похожи на мячи и могут привлекать внимание малышей!", - акцентировал Малецкий.

Удар РФ по Полтавщине - что известно

Напомним, ночью 19 августа армия РФ нанесла массированный удар по Полтавщине. Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах, пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.

Из-за вражеской атаки в Лубенском районе без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе прогремели десятки взрывов - целью врага была энергетическая и транспортная инфраструктура.

"В то же время, когда Путин по телефону уверял Трампа, что стремится к миру, и когда президент Владимир Зеленский проводил переговоры в Белом доме с европейскими лидерами по справедливому миру путинская армия начинала очередную массированную атаку по Кременчугу", - подчеркнул мэр.

Вас также могут заинтересовать новости: