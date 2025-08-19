Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

Ночью 19 августа российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram.

"Сегодня ночью враг массированно атаковал Полтавскую область. Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах", - отметил он.

По словам Когута, пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.

"В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки. К счастью, обошлось без жертв", - отметил глава ОГА.

В то же время, мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что в городе прогремели десятки взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура.

"В то же время, когда Путин по телефону уверял Трампа, что стремится к миру, и когда президент Владимир Зеленский проводил переговоры в Белом доме с европейскими лидерами по справедливому миру путинская армия начинала очередную массированную атаку по Кременчугу", - подчеркнул мэр города.

Обновлено 09:28. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в ночь на 19 августа (с 20:00 18 августа) противник атаковал 280-ю средствами воздушного нападения: 270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ; 5 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской, Воронежской обл. - РФ, ВОТ Крыма; 5 крыльями ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей: 230 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 2 баллистические ракеты Искандер-М; 4 крылатые ракеты Х-101", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Как писал УНИАН, 18 августа Россия атаковала два города в Донецкой области, в результате чего погибли четыре человека, еще семь получили ранения. В частности под ударом были Доброполье и Константиновка. Также в эпицентрах взрывов повреждены многоквартирные и частные дома, заведение питания, магазин.

Кроме того, 18 августа россияне ударили по Запорожью баллистикой, в результате чего погибли три человека, еще 23 человека получили ранения. Отмечается, что по городу было нанесено два удара. Из-за атаки в городе загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий.

"Запорожье. Также удар баллистикой россиян по нашему городу. Именно поэтому Путин и не хочет прекращать огонь - ему нравится обстреливать мирные города и говорить о желании завершить войну. Пока не видим этого желания", - отреагировал глава ОП Андрей Ермак.

