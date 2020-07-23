Украина активно работает над открытием двух новых КПВВ на Донбассе - Зеленский

Необходимые взаимные гарантии безопасности для осуществления работ по обустройству этих двух КПВВ действуют с 10 июля этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина активно работает в рамках "нормандского формата" для скорейшего одновременного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офиса президента, Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время рабочей поездки на Донбасс провели встречу с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

«Своим безусловным приоритетом я определил улучшение гуманитарного положения гражданского населения, пострадавшего в результате ведения боевых действий», - сказал Зеленский.

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Президент Украины отметил, что в течение трех лет было невозможно развести силы и военную технику в районе Станицы Луганской из-за постоянных вооруженных провокаций со стороны боевиков.

«В прошлом году осенью мы наконец достигли договоренности о прекращении огня, развели силы и тяжелое вооружение, построили новый мостовой переход. Эти шаги значительно облегчили страдания местных жителей, которые к тому же чуть ли не ежедневно в чрезвычайно сложных условиях пересекали линию разграничения», - подчеркнул он.

В то же время Украина не собирается останавливаться на достигнутом. «Активно работаем с партнерами по нормандскому формату и в пределах Трехсторонней контактной группы в Минске по скорейшему одновременному открытию двух новых КПВВ в Золотом и Счастье. Необходимые взаимные гарантии безопасности для осуществления работ по обустройству этих КПВВ действуют с 10 июля этого года», - подчеркнул Зеленский.

Также сказано, что участники встречи отметили прогресс, достигнутый за последний год для улучшения гуманитарного положения в регионе, улучшения ситуации с безопасностью и установления мира. В частности, отмечалась важность возобновления диалога в "нормандской формате", договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня, определении точек разведения сил, возвращении удерживаемых лиц, открытии КПВВ после эпидемии COVID-19, восстановлении моста в Станице Луганской, по которому ежедневно проходит до 10 тысяч человек.

Еще было особо отмечено, что мост в Станице Луганской, который был эмблемой человеческого страдания, стал признаком преданности руководства страны достижению мира.

Как сообщал УНИАН, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились не позднее 10 ноября одновременно открыть два КПВВ в Луганской области.

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