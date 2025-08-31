На разведывательном корабле "Симферополь", который ранее поразили на Дунае российские оккупанты, погиб старший матрос Дмитрий Андриечко. Об этом сообщил председатель Ивановского поселкового совета Березовского района Одесской области Виктор Лобач.
"Глубокая печаль и боль утраты окутали нашу Ивановскую поселковую громаду. 24-летний старший матрос Военно-морских сил ВСУ - Андриечко Дмитрий Романович, преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг за Украину, ее свободу и независимость погиб в результате вражеского удара по украинскому разведывательному кораблю 28 августа", - заявил он.
По словам Лобача, Андриечко проживал в селе Малиновка, был первым ребенком в семье. Еще с детства отличался активностью, сообразительностью, талантливостью и искренним сердцем. Он хорошо учился, занимался греко-римской борьбой, творчеством, был очень общительным, имел много друзей.
Дмитрий, отмечает Лобач, всегда был примером для младших и гордостью для своих родителей. После окончания Барановского лицея Андриечко учился в морском училище, в 2019 году был призван на срочную службу.
"С юных лет имел сильный характер и чувство справедливости. Именно эти черты привели его в ряды украинского войска, где он преданно, мужественно, до последнего вздоха нес службу с января 2023 года, пока его жизнь трагически не оборвалась...", - подчеркивает поселковый голова.
Он выражает соболезнования родителям, брату, сестре и другим близким погибшего:
"Пусть память о его мужестве, преданности и светлой душе всегда будет оставаться с вами и поддерживает в это трудное время".
Лобач добавляет, что моряк будет похоронен на центральном кладбище в селе Бузиново. О дате и времени будет сообщено позже.
Россия ударила по украинскому кораблю "Симферополь" - что известно
Напомним, что 28 августа стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по одному из кораблей ВМС ВСУ. В Военно-морских силах ВСУ подтвердили факт поражения.
Сначала сообщалось, что погиб один военный моряк, впоследствии стало известно о гибели еще одного члена экипажа. По словам спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука, продолжаются поисково-спасательные мероприятия.
В Минобороны России заявили, что атаковали разведывательный корабль "Симферополь" в устье реки Дунай.