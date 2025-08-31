Известно, что моряк будет похоронен на центральном кладбище в селе Бузиново.

На разведывательном корабле "Симферополь", который ранее поразили на Дунае российские оккупанты, погиб старший матрос Дмитрий Андриечко. Об этом сообщил председатель Ивановского поселкового совета Березовского района Одесской области Виктор Лобач.

"Глубокая печаль и боль утраты окутали нашу Ивановскую поселковую громаду. 24-летний старший матрос Военно-морских сил ВСУ - Андриечко Дмитрий Романович, преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг за Украину, ее свободу и независимость погиб в результате вражеского удара по украинскому разведывательному кораблю 28 августа", - заявил он.

По словам Лобача, Андриечко проживал в селе Малиновка, был первым ребенком в семье. Еще с детства отличался активностью, сообразительностью, талантливостью и искренним сердцем. Он хорошо учился, занимался греко-римской борьбой, творчеством, был очень общительным, имел много друзей.

Видео дня

Дмитрий, отмечает Лобач, всегда был примером для младших и гордостью для своих родителей. После окончания Барановского лицея Андриечко учился в морском училище, в 2019 году был призван на срочную службу.

"С юных лет имел сильный характер и чувство справедливости. Именно эти черты привели его в ряды украинского войска, где он преданно, мужественно, до последнего вздоха нес службу с января 2023 года, пока его жизнь трагически не оборвалась...", - подчеркивает поселковый голова.

Он выражает соболезнования родителям, брату, сестре и другим близким погибшего:

"Пусть память о его мужестве, преданности и светлой душе всегда будет оставаться с вами и поддерживает в это трудное время".

Лобач добавляет, что моряк будет похоронен на центральном кладбище в селе Бузиново. О дате и времени будет сообщено позже.

Россия ударила по украинскому кораблю "Симферополь" - что известно

Напомним, что 28 августа стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по одному из кораблей ВМС ВСУ. В Военно-морских силах ВСУ подтвердили факт поражения.

Сначала сообщалось, что погиб один военный моряк, впоследствии стало известно о гибели еще одного члена экипажа. По словам спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука, продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

В Минобороны России заявили, что атаковали разведывательный корабль "Симферополь" в устье реки Дунай.

Вас также могут заинтересовать новости: