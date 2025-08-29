Россия ударила по украинскому кораблю 'Симферополь': количество погибших возросло

По словам Плетенчука, сейчас продолжаются действия, связанные со спасением жизни.

В Военно-морских силах Украины сообщили о еще одном моряке, который погиб в результате удара российских оккупантов по украинскому кораблю, вероятно, разведывательному судну "Симферополь".

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"К сожалению, имеем уже второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших - их несколько. Так же несколько военнослужащих получили ранения, но большая часть экипажа находится преимущественно еще со вчерашнего дня в безопасности", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что пока не может подтвердить информацию врага о том, что пораженный корабль утонул. По словам Плетенчука, сейчас продолжаются действия, связанные со спасением жизни, поэтому никаких подробностей в ВМС предоставить не могут. Пока неизвестно, сколько продлится спасательная операция, ведь это - сложная работа.

Плетенчук также прокомментировал хвастовство россиян относительно поражения украинского корабля морским дроном. По данным спикера, противник имел на вооружении морские безэкипажные катера еще до полномасштабного вторжения в Украину и с 2022 года неоднократно пытались их применять.

"Поэтому сказать, что это стало чем-то новым, пока мы не можем", - сказал военный.

В целом ситуация в Черном море, уверяет Плетенчук, фактически остается неизменной. Сегодня утром в акватории находился один носитель крылатых ракет типа "Калибр", но пока нет подтверждения того, что корабль готовится к атаке.

Удар по украинскому кораблю

Как писал УНИАН, российские оккупанты нанесли удар по одному из кораблей ВМС ВСУ - вчера было известно, что погиб один член экипажа, а еще несколько моряков получили ранения. В ВМС Украины уверяют, что большая часть экипажа в безопасности, продолжается поиск нескольких моряков. По данным Министерства обороны РФ, поражение произошло в устье Дуная разведывательного катера "Симферополь". Оккупанты уверяют, что судно затонуло из-за работы российского морского безэкипажного катера.

