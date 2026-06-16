ISW разоблачил ложь России о её успехах в Константиновке

Россияне с помощью ИИ создают видео с поднятием триколоров в городе.

Россия использует видеозаписи поднятия флагов, созданные искусственным интеллектом (ИИ), для фабрикации заявлений о тактических успехах в Константиновке.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), на видеозаписях, опубликованных 15 июня, показано, что российские оккупанты держат свои флаги на западной окраине, на юго-западе Константиновки и в Долгой Балке (к юго-западу от Константиновки).

В тот же день Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Долгую Балку. Однако ISW считает, что видеозаписи поднятия флагов могут быть созданы ИИ, что согласуется с предыдущими российскими информационными операциями, в которых ИИ используется для заявлений о продвижении на поле боя.

Видео дня

Командующий 19-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины бригадный генерал Александр Бакулин заявил, что Россия проводит информационную кампанию по ситуации в Константиновке. По его словам, российские командиры уже отчитались о якобы захвате города и пытаются найти подтверждение этим заявлениям непосредственно на месте. Бакулин отметил, что 4-я отдельная мотострелковая бригада России (3-я ОМСБр, СОБР) недавно опубликовала высококачественное видео, на котором запечатлены российские военнослужащие с флагами, которых вскоре атаковали украинские войска.

В ISW убеждены, что Министерство обороны России, а также источники, связанные с 4-й отдельной мотострелковой бригадой, и российские государственные СМИ в течение последних нескольких дней занимались информационными усилиями, направленными на преувеличение своих вероятных успехов в Константиновке.

Аналитики считают, что российские войска, вероятно, добьются тактических успехов в Константиновке летом 2026 года, но вряд ли смогут добиться быстрого оперативного прорыва против крепостного пояса в целом.

"Российским войскам придется продолжать борьбу за остальные укрепленные города крепостного пояса и их окрестности, но они не оптимизировали свои силы для маневра или городских боев. Текущие усилия России в когнитивной войне в отношении Константиновки направлены на дальнейшее распространение ложных нарративов Кремля о том, что украинская оборона находится на грани краха, а захват Донецкой области Россией – это вопрос времени, чтобы подтолкнуть Запад и Украину к скорейшей уступке ее требованиям", – говорится в отчете.

Ситуация в Константиновке: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее бригадный генерал Александр Бакулин заявил, что российские войска в течение года приближались к Константиновке. По его словам, сейчас они вышли на ее окраины.

Он рассказал, что Силы обороны вынуждены уже вести оборону где-то за городом, а основной рубеж в большинстве воинских частей проходит непосредственно по городу. Генерал не совсем согласен с тем, что россияне сосредоточили усилия на Константиновском направлении. Он отметил, что, начиная еще с 2024 года, противник постоянно пытается давить практически по всему фронту.

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