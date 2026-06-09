Дипломат рассказал, почему не верит в завершение войны в Украине до конца года

По его мнению, нынешняя ситуация вполне выгодна Пекину, поскольку Россия всё больше зависит от Китая.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко не разделяет мнение о завершении горячей фазы войны в Украине до конца этого года. Об этом он заявил изданию LIGA.net.

Он считает сомнительным, что Китай будет давить на Россию, чтобы завершить войну. По его мнению, Пекину нынешняя ситуация вполне выгодна, поскольку РФ все больше зависит от Китая. Именно поэтому он получает дополнительные экономические и политические рычаги влияния на Кремль.

Огризко убежден, что менять этот баланс и спасать Путина от последствий войны Китай не заинтересован.

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"Если Китай действительно так активно и положительно влияет, то почему нас продолжают постоянно обстреливать?" - пояснил дипломат.

Экс-глава МИД также не видит оснований полагать, что США нашли эффективный механизм давления на Россию. По его словам, риторика президента Дональда Трампа в последнее время изменилась: он все реже критикует Украину и все чаще говорит о ее военном опыте:

"Если они учатся у украинцев и продолжают помогать, то почему Трамп должен выдвигать Украине какие-то дополнительные требования, тогда как его требования к Путину не срабатывают?"

Война в Украине - прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в случае соглашения о прекращении огня российские захватчики могут продвинуться в Украину на 20 километров, а то и больше. Поэтому нельзя допустить такого продвижения.

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