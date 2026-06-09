Дроны ВСУ 'отрезали' россиян от стратегически важного маршрута

Ранее за сутки там проходило около 3800 грузовиков противника, а сейчас – примерно 1100, говорится в сообщении.

Российское командование закрыло стратегическую автомагистраль Р-280, соединяющую Мариуполь с Симферополем, для собственной военной логистики. Об этом сообщил командующийСилами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, запрет вступил в силу 7 июня – после того, как украинские дроны установили фактический огневой контроль над маршрутом. Систематические удары беспилотников сделали передвижение оккупационных грузовиков по этой дороге слишком рискованным даже по мнению самого врага.

Как отметил Бровди, всего за две недели трафик на трассе упал на 71%: если раньше по маршруту ежедневно проезжало около 3800 вражеских грузовиков, то теперь эта цифра сократилась примерно до 1100.

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В то же время командующий уточнил, что о полной блокировке логистики оккупантов в этом направлении пока речь не идет.

Оккупанты покидают территории

Ранее УНИАН писал, что российское командование начало отводить подразделения с Кинбурнской косы. Аналитики Института изучения войны установили, что причиной стал огневой контроль ВСУ над этим участком. Подразделения 337-го воздушно-десантного полка покидают позиции из-за полностью сорванного снабжения: солдаты остались без снарядов, топлива и еды. Часть войск уже перебросили на Запорожское направление, хотя официального подтверждения от Сил обороны Юга Украины пока нет.

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