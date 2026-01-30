Когда закончится война: нардеп ответил, реально ли это в 2026 году

Он отметил, что с россиянами считаются на мировой арене, и это благодаря США.

На сегодняшний день нет условий, которые заставили бы Россию в этом году закончить войну против Украины.

Об этом сказал в эфире "Говорит большой Львов" нардеп, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он отметил, что обещания о прекращении войны уже звучали много раз, в частности, от президента США Дональда Трампа. "А мир не наступает и многие люди разочаровываются", - подчеркнул нардеп.

В реальности РФ продолжает воевать, мобилизует свою армию и набирает контрактников, поэтому, как отметил нардеп, он не видит условий, которые способствовали бы окончанию войны в 2026 году.

"Почему РФ должна остановиться? Серьезных санкций никто не вводит, с ней все считаются, Трамп вывел россиян из консервации и сейчас они чувствуют себя лучше, чем до этого. С ними еще по некоторым направлениям торгуют, в частности, нефтью. Несколько танкеров забрали, но теневой флот плавает", - подчеркнул нардеп.

По его словам, если будут создаваться условия, в частности, задержание в неделю 10 танкеров теневого флота, будут налагаться санкции на РФ, а Украине будут передавать оружие и средства, то будет другая ситуация.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в целом война РФ против Украины в 2026 году не прекратится. Также нулевые шансы, что до конца зимы будет прекращение огня.

Кулеба считает, что ударами по энергетике РФ намерена сломить волю украинцев к сопротивлению и где-то в конце февраля можно будет увидеть активизацию разговоров о мирном соглашении.

Кулеба считает, что шансы на прекращение огня в 2026 году есть, но эти шансы начнут вырисовываться только после завершения зимы в случае, если Украина выйдет все еще с волей продолжать борьбу, а россияне поймут, что они не способны сломить украинцев.

