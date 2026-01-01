Шансы на прекращение войны в 2026 году 'нулевые', - Дмитрий Кулеба

Путин согласится прекратить войну, если осознает, что задача вернуть Украину под российский контроль станет неподъемной.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в целом война России против Украины в 2026 году не прекратится. Также нулевые шансы, что до конца зимы будет прекращение огня. Об этом бывший глава внешнеполитического ведомства сказал в интервью на своем Youtube-канале.

"Надо различать, когда закончится война, и когда будет прекращение огня. Прекращение огня еще не будет означать прекращение войны. Думаю, что до конца зимы соглашения о прекращении огня не будет. Будет много движений, заявлений, саммитов, информаций о том, что "вот-вот" уже обо всем договорились, но соглашение, как таковое, не состоится", - убежден Кулеба.

Он считает, что такого соглашения не будет из-за Российской Федерации.

Видео дня

"Потому что они сейчас не зря разваливают, добивают нашу энергетическую систему, бьют по городам для того, чтобы превращать нашу жизнь в ужас. И они хотят в течение зимы максимально сломать волю украинцев к сопротивлению, к борьбе. Они хотят максимально продвинуться на фронте, и думаю, где-то в конце февраля мы увидим активизацию разговоров о соглашении", - считает Кулеба.

В то же время, возможно ли прекращение огня после февраля, по его мнению, будет зависеть от того, как Украине удастся прожить эти два зимних месяца. В частности, в каком состоянии потом будет Украина, Россия и наши западные партнеры.

Кулеба считает, что шансы на прекращение огня в 2026 году есть, но эти шансы начнут вырисовываться только после завершения зимы в случае, если Украина выйдет все еще с волей продолжать борьбу, а россияне поймут, что они не способны сломать украинцев даже после создания зимой ужасных условий для жизни в Украине.

"Что касается прекращения войны как таковой, то, к сожалению, война 2026-го года не прекратится... Война прекратится тогда, когда Путин будет вынужден согласиться с тем фактом, что Украина для него является неподъемной задачей, то есть задача возвращения Украины под российский контроль, и что Украина имеет право на существование как независимая, суверенная и европейская страна", - подчеркнул Кулеба.

Он считает эти три слова - независимая, суверенная и европейская Украина - словами победы. Но в 2026 году, по его мнению, Путин не согласится прекратить войну.

"Шансы на прекращение огня до конца зимы нулевые, после зимы - небольшие, но есть. Шансы на прекращение войны в целом в 2026 году я также оцениваю как нулевые", - подчеркнул Кулеба.

Перспективы окончания войны: последние новости

Как сообщал УНИАН, историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что войны на истощение заканчиваются коллапсом одной стороны или даже двух, как в случае с Первой мировой, когда сколлапсировали несколько крупных империй.

В то же время, пока не видно ни коллапса России, ни коллапса Украины. Поэтому, историк не видит, что эта война может быстро прекратиться.

Вас также могут заинтересовать новости: