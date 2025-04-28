Россияне быстро адаптируются к вызовам и совершенствуют свои разведывательные средства.

Российская "цепь поражения", то есть переход армии РФ от обнаружения цели до попадания по ней, сейчас стала гораздо быстрее, чем была в начале полномасштабной войны в Украине, благодаря усовершенствованию средств разведки, и НАТО должно соответственно реагировать на это, пишет Business Insider.

По словам научного сотрудника Центра европейского политического анализа в США Федерико Борсари, который исследует военные технологии и инновации, россияне быстро адаптируются. В своем отчете он отметил, что Россия обгоняет Запад по темпам производства артиллерии, и это создает реальную угрозу: в случае нападения НАТО придется сдерживать противника, который имеет преимущество в огневой мощи на поле боя, подкрепленную флотом разведывательных дронов, координирующих удары.

Борсари отметил, что в начале вторжения для РФ одной из самых серьезных проблем была слишком медленная скорость перехода от обнаружения цели до открытия огня. На поражение косвенными средствами, такими как артиллерия и минометы, уходили часы, а на запуск крылатых ракет - еще больше времени. По словам эксперта, российские удары иногда задерживались до четырех часов, из-за чего они часто были неэффективными против украинских подразделений, которые за это время успевали изменить свои позиции.

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Издание пишет, что в то время российский разведывательно-ударный комплекс слишком зависел от устаревших спутников и ограниченного количества беспилотников, которые не могли поддерживать темп боевых действий. Также Россия использовала такие разведывательные БПЛА, как "Орлан-10" и "Форпост". Но этих разведывательных систем было мало для эффективной поддержки боевых операций.

В связи с этим страдал выбор целей: иногда российские войска тратили тактические ракеты на незначительные группы украинской пехоты, тогда как крупные объекты, например, авиабазы, обстреливали лишь несколькими крылатыми ракетами.

Еще одной серьезной проблемой для РФ были устаревшие и слишком жесткие системы управления, унаследовавшие с советских времен централизованность, чрезмерную иерархичность и медлительность принятия решений. BI пишет, что даже если войска вовремя получали разведданные, чтобы нанести удар, им приходилось ждать утверждения на высших уровнях командования.

РФ быстро усовершенствовалась

Сейчас Россия использует широкий спектр тактических беспилотников для обнаружения целей в Украине, буквально заполняя воздушное пространство сотнями систем наблюдения на разных высотах, пишет издание. Иногда эти средства разведки работают в связке, предоставляя командирам разные ракурсы одной и той же цели.

С началом массового производства дронов в России ресурс, который в начале вторжения был дефицитным, быстро превратился в основу российской разведки. Издание напомнило, что в 2023 году российские СМИ сообщали, что поставки дронов "Орлан" выросли более чем в 50 раз.

В то же время недостаточно мощная украинская противовоздушная оборона дала России больше свободы для использования крупных разведывательных БПЛА, что позволило ей собирать разведданные об украинских операциях в тылу и наносить эффективные удары.

Благодаря беспилотникам, которые обеспечивают лучший обзор поля боя, Россия начала активно применять баллистические ракеты ближнего действия "Искандер-М" и управляемые авиабомбы большой разрушительной силы для точечных ударов по важным целям в украинском тылу. А дефицит артиллерийских боеприпасов в 2023 году заставил Россию перейти от массовых артобстрелов к точечным высокоточным ударам.

Что должны делать НАТО и Запад

В связи с этим Борсари подчеркнул, что войска НАТО, которые готовятся к возможному конфликту с РФ, должны еще больше сосредоточиться на обучении войск, чтобы воевать небольшими формированиями для уменьшения риска ударов.

"С начала полномасштабного вторжения особое внимание НАТО уделяется необходимости создания более рассредоточенных и динамичных сил", - сказал Борсари.

Также директор британской консалтинговой компании Calibre Defence Сэм Кренни-Эванс написал, что "НАТО должно готовиться к тому, что Россия теперь более опытна и готова воевать с высокой точностью".

"Имеющиеся данные свидетельствуют, что Россия отходит от советской доктрины контрбатарейной борьбы и переходит к более точной, смертоносной и масштабной модели ведения войны", - отметил он.

По мнению Борсари, одним из первоочередных шагов должен стать санкционный удар по производственным возможностям России, в частности по изготовлению высокотехнологичных беспилотников и высокоточного оружия, ведь эти производства в значительной степени зависят от иностранных комплектующих.

"Западные санкции определенным образом замедлили закупку компонентов для этого производства. Это повлияет на способность России разворачивать в масштабах и стабильно", - добавил Борсари.

Угроза нападения РФ на НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, недавно немецкий историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель предположил, что следующее лето станет последним мирным летом в Европе. По его мнению, нападение России на Литву возможно уже этой осенью. Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа.

Недавно в Германии политики резко раскритиковали "мирный план" президента США Дональда Трампа как поощряющий РФ нападать на другие страны. "Это будет стимулом для деспотов по всему миру к использованию войн для отвлечения внимания от внутренних проблем. И это вызовет потоки беженцев, от которых особенно пострадает Германия", - предупредил представитель ХДС/ХСС по внешней политике Юрген Гардт.

25 апреля вертолет РФ залетел в Польшу, нарушив ее воздушное пространство над территориальными водами в Балтийском море. В Вооруженных силах Польши заявили, что Силы и средства противовоздушной обороны находились в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства, и предположили, что "характер инцидента свидетельствует о том, что Россия проверяет готовность наших систем ПВО".

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