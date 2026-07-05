Путин может решиться на массовую мобилизацию ради войны в Украине, - Atlantic Council

Аналитик считает, что массовая мобилизация стала бы для Путина большим риском.

В последние месяцы становится все более очевидным, что ход войны в Украине может измениться. На фронте РФ с большим трудом пытается продвигаться вперед, неся большие потери. За пределами поля боя украинские дроны нарушают логистику вторжения, блокируют оккупированный Крым и вызывают серьезный топливный кризис в России. Об этом пишет научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Билиесков для Atlantic Council.

"Между тем Москва также испытывает трудности с обеспечением стабильного притока добровольцев, необходимых для пополнения истощённых рядов российской армии в Украине. Столкнувшись с этими нарастающими трудностями, президент России Владимир Путин, по сообщениям, рассматривает возможность массовой мобилизации, стремясь вернуть себе инициативу и спасти свою инвазию", - отметил аналитик.

Однако, как отмечает Билиесков, массовая мобилизация стала бы для Путина большим риском. С начала полномасштабного вторжения российский диктатор прилагал немалые усилия, чтобы защитить рядовых россиян от последствий войны. В то же время президент РФ ожидал, что гражданское население будет воздерживаться от сопротивления или критики его вторжения.

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"Путин хорошо осознает связанные с этим риски. Он знает, что недовольные российские солдаты-призывники сыграли решающую роль в беспорядках, приведших к падению Царской России в 1917 году, и собственными глазами видел, как гнев из-за потерь советских призывников в Афганистане в 1980-х годах способствовал распаду СССР", - напоминает автор публикации.

Он добавляет, что мобилизация - не единственный вариант, доступный Путину, однако такие альтернативы, как нападение на НАТО или иная форма нетрадиционной эскалации, являются, скорее всего, ещё более рискованными.

"Поскольку его вторжение сейчас находится под вполне реальной угрозой провала, единственное, чего Путин больше не может себе позволить, - это откладывать решение проблемы на потом и медлить с принятием трудных решений", - анализирует Билиесков.

Также известно, что многие технические предпосылки для массовой мобилизации уже созданы. В последние годы РФ разработала всеобъемлющий электронный реестр лиц, пригодных к военной службе, а также теоретически может разослать повестки о призыве сразу после любого решения Кремля.

"Официальное подтверждение массовой мобилизации вряд ли появится до парламентских выборов в России в сентябре 2026 года. Хотя исход этих выборов заранее известен, Путин имеет привычку использовать сфальсифицированные результаты голосования, чтобы подготовить почву для непопулярных публичных заявлений", - подчеркивает автор публикации.

В конечном итоге, самый важный вопрос заключается в том, сможет ли эта массовая мобилизация помочь выиграть войну. Как считает автор материала, любая российская мобилизация лишь затянет вторжение и приведет к еще большим потерям.

"Это устроило бы Путина, который считает, что у него нет другого выбора, кроме как продолжать воевать, надеясь на то, что западная поддержка Украины в конечном итоге исчезнет", - пишет эксперт.

По мнению аналитика, Путин должен понять, что увеличение численности его оккупационных войск не будет достаточно для восстановления инициативы.

"Война между Россией и Украиной - это самое технологически продвинутое военное противостояние в истории, где на поле боя все большую роль играют дроны и роботы. Ее невозможно выиграть, просто бросая все больше людей в мясорубку. На самом деле любые россияне, мобилизованные для участия в путинской оккупации в ближайшие месяцы, рискуют стать пушечным мясом для украинских дронов. Массовая мобилизация приведет к еще большему числу смертей и разрушений, но вряд ли определит исход войны", - подытожил Билиесков.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Путин объявил о захвате Константиновки. Однако в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Согласно данным автоматизированной системы управления "Дзвин" и системы DELTA, населенный пункт остается под контролем украинских военных.

В то же время генерал-лейтенант Дуглас Люте заявил, что армия РФ может потерпеть крах в Украине, чему будут способствовать два фактора. По его словам, важным фактором является внутреннее состояние самой вражеской армии, которая имеет низкую боеспособность.

"Сочетание перебоев в снабжении и лишения этой слабой армии необходимого обеспечения может в конечном итоге привести к обвалу российских оккупационных сил", - заявил он.

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