По мнению Ричардса, западные союзники дали Украине ложную надежду.

Украина не сможет победить Россию в войне, если к борьбе не присоединятся силы НАТО. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий британской армии фельдмаршал Дэвид Ричардс изданию The Independent.

Отмечается, что интервью с Ричардсом, который также был командующим силами НАТО в Афганистане, состоялось уже после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 17 октября.

"В случае с Украиной мы поощряли Украину бороться, но не предоставили ей средств для победы. По моему мнению, она не победит", - сказал бывший начальник штаба обороны и добавил, что у украинцев нет достаточной силы.

Он предположил, что Украина могла бы победить, если бы вмешались войска союзников, однако выразил уверенность, что этого не произойдет, ведь Украина для них не является "экзистенциальным вопросом", тогда как для россиян, сказал экс-главнокомандующий, "она явно есть".

"Мы решили, что не будем воевать, поскольку это не экзистенциальный вопрос. Можете утверждать, что мы ведем какую-то гибридную войну [с Россией], и я это абсолютно признаю. Но это не то же самое, что война, в которой наши солдаты гибнут в большом количестве", - пояснил Ричардс.

По его мнению, лучшее, что может ожидать Украину в войне с Россией, - это ничья.

"Моя интуиция подсказывает, что лучшее, что может сделать Украина, и вы уже видите президента Зеленского, который является вдохновенным лидером... Лучшее, что они могут достичь, - это своего рода ничья", - подчеркнул британский командующий.

Перспективы окончания войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению Зеленского, российский диктатор Владимир Путин не готов к прекращению войны, но с помощью Трампа это возможно. По его словам, Украина хочет мира, но Россия не хочет, именно почему нужно на нее оказывать давление с помощью США.

В России же говорят, что Украина хочет войны. Так, недавно, спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в нежелании мира, тогда как Россия, по его словам, готова к мирному урегулированию.

Также мы писали, что россияне думают об окончании войны в Украине. Как рассказал доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга, на самом деле абсолютное большинство жителей РФ готово к завершению боевых действий уже сейчас на существующей линии фронта, а утверждение, что они якобы не поймут, если президент РФ Владимир Путин пойдет на переговоры, не захватив весь Донбасс, является некорректным.

