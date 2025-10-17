Как считает Зеленский, "это импульс для завершения войны России против Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что благодаря активному привлечению президента США Дональда Трампа можно заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну, хотя глава Кремля не заинтересован в этом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в начале встречис президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Господин президент, большое спасибо за приглашение. Еще раз выражаю поздравления вам с успешным прекращением огня на Ближнем Востоке. Вы сделали это", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Трамп поблагодарил президента Украины за это поздравление. В то же время, как считает Зеленский, "это импульс для завершения войны России против Украины".

"Мы понимаем, что Путин не готов, но я уверен, что с вашей помощью мы сможем остановить эту войну. И мы действительно нуждаемся в этом. Мы видим, что они не имеют успешных шагов на поле боя, и это хорошо. Я думаю, что у их армии сейчас очень много потерь, много потерь экономических и человеческих. Я думаю, что это очень важный момент", - подчеркнул Зеленский.

При этом, у президента Украины спросили, на какие конкретные уступки он готов пойти, чтобы прекратилась война. И в частности, готов ли отказаться от вступления в НАТО. Зеленский отметил:

"Во-первых, я думаю, что нам надо сесть [за стол переговоров] и поговорить. Во-вторых - нам нужно прекращение огня. Даже сейчас, вы видите на Ближнем Востоке - очень трудно поддерживать перемирие. Везде, в каждой войне, это очень непросто. Мы хотим мира, Путин не хочет. Именно почему нам нужно оказывать на него давление".

Он добавил, что сегодня с Трампом обсудит то, что нужно делать.

"Мы понимаем, что нам нужно, чтобы подтолкнуть Путина к столу переговоров. И, как я уже ранее говорил, мы готовы говорить в любом формате, двустороннем, трехстороннем. Это не имеет значения. Значение имеет только мир", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как сказал президент Украины, "мы не говорим о НАТО, или не НАТО".

"Для украинцев это очень важно. Конечно, это наше решение, решение союзников, чтобы решать, где мы находимся. Но самое главное, самое важное для людей в Украине, которые ежедневно подвергаются нападениям - иметь действительно прочные гарантии безопасности. НАТО - это лучший вариант, но оружие очень важно. Союзники на нашей стороне - это очень важно. И между нами, для нас, двусторонние гарантии безопасности между мной и президентом Трампом очень важны. Мы не говорили подробно об этом. Но это наиболее важный документ, потому что Соединенные Штаты очень сильны", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - позиция Трампа

Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня прибыл в Белый дом. Трамп его встретил на входе. Лидеры пожали руки и журналисты у Трампа спросили, считает ли президент США, что можно убедить российского диктатора Путина прикинуть войну. Как сказал Трамп, он считает, что это возможно.

