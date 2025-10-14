Большинство жителей РФ согласны, чтобы война завершилась прямо сегодня, утверждает Александр Шульга.

Абсолютное большинство россиян готово к завершению войны уже сейчас на существующей линии фронта, а утверждение, что они якобы не поймут, если президент РФ Владимир Путин пойдет на переговоры, не захватив весь Донбасс, является некорректным. Об этом рассказал доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга в интервью Главкому.

Во время войны коллеги Шульги несколько раз в год проводят социологические замеры на основе телефонных опросов жителей РФ, которые не догадываются, что говорят с украинцами. Проанализировав эти разговоры, исследователи пришли к определенным выводам.

По словам социолога, россияне понимают, что их война с Украиной является захватнической, но считают ее еще одним способом заработка.

"Нет такого большого количества россиян, которые готовы бесплатно убивать нас и умирать сами. То, что нет миллиона фанатиков, которые готовы ехать на войну "по зову сердца", - это хорошая новость для нас", - говорит Шульга.

Между тем, как отметил он, плохая новость в том, что у россиян "нет никакой моральной преграды, нет рефлексии о жестокости, несправедливости войны".

"Соответственно, никаких уроков - с большой вероятностью - Россия не вынесет, выводы не будут сделаны даже с уходом от власти или физической смертью Путина. А ненаказанное зло всегда возвращается. Кто-кто, а мы, украинцы, это хорошо знаем", - подчеркнул специалист.

Россияне воспринимают войну как нечто вроде пандемии ковида

Еще один вывод, который сделали украинские социологи о россиянах, - это рутинизированность войны, которая начала оформляться в середине 2023 года.

"Это плохо, потому что россияне научились принимать новые обстоятельства, игнорировать проблему и жить с ней. Нет понимания, что в этом виноват режим и что именно он может войну остановить. Россияне стали воспринимать войну как брутальную стихию, которую никто не может остановить, что-то вроде пандемии ковида", - пояснил Шульга.

По его мнению, "в средней и долгосрочной перспективе это дает им рецепт выживания, а режиму - уверенность в том, что можно повторять подобное не только с Украиной, но и с другими странами".

"То есть если россияне приняли эту несправедливую войну, самую кровавую после Второй мировой, то какие-то меньшие агрессии тем более воспримут и переждут. Они не против войны", - отметил ученый.

Российская молодежь не хочет участвовать в войне

Еще одно интересное наблюдение, которым он поделился, - что за последние годы более заметной стала сегментация общества.

"Молодежь не хочет участвовать в войне ни бесплатно, ни за деньги, ведь она в меньшей степени заинтересована в материальных выгодах (еще учатся, получают помощь родителей, не имеют собственных семей). Эту незаинтересованность молодежи в войне подтверждают и исследования, которые проводят российские компании", - сообщил эксперт.

Большинство жителей РФ согласны, чтобы война завершилась прямо сегодня

Что касается окончания войны с Украиной, то, по его словам, абсолютное большинство россиян готовы, что это произойдет "здесь и сейчас". То есть они будут воспринимать линию разграничения по существующей линии фронта, говорит Шульга.

"Отсылки к тому, что россияне, мол, не поймут, если Путин пойдет на переговоры, не захватив весь Донбасс или Запорожье, - некорректны. Россияне и так не понимают, зачем им этот Донбасс", - отметил он.

Социолог рассказал, что на вопрос "Если Путин завтра объявит завершение СВО, вы бы поддержали это решение?" абсолютное большинство отвечало "да".

"Перед этим мы спрашивали: "По вашему мнению, достигла ли СВО своих целей?". Более половины респондентов постоянно отвечали, что достигла лишь частично, и только около 5% - что полностью. Но при этом абсолютное большинство согласно с тем, чтобы война завершилась прямо сегодня", - говорит ученый.

Он утверждает, что россияне хотят завершения войны, и поэтому "воспримут любое, что Кремль объявит как победу":

"Потом будет откат, "разбор полетов", ведь есть черносотенное пассионарное меньшинство, которое может сделать Кремлю огромные проблемы, но это действительно меньшинство".

Как сообщал ранее УНИАН, победа в Газе дала президенту США Дональду Трампу важную подсказку для завершения войны в Украине. По мнению журналистов The Wall Street Journal, теперь остается надежда, что президент США сможет воспользоваться моментом дипломатической победы и извлечь правильные уроки, чтобы возобновить усилия по возвращению лидера России Владимира Путина за стол переговоров.

Также мы публиковали результаты опроса, готовы ли украинцы к территориальным уступкам ради окончания войны, который провел недавно Киевский международный институт социологии. Оказалось, что по сравнению с маем-началом июня 2025 года ситуация почти не изменилась. Так, 54% украинцев категорически против никаких территориальных уступок (в начале лета 2025 года - 52%). Готовы принять определенные территориальные потери - 38% (ранее было столько же).

