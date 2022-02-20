Сначала в "ДНР" показали, как атакуют они жилой дом, а потом заявили, что его "разбомбили" ВСУ.

Пророссийские боевики так называемой "ДНР" продолжают распространять фейковые видео, обвиняя Вооруженные силы Украины в обстрелах жилых домов и организации диверсий. Однако иногда дешевые постановки выходят из-под контроля.

На фоне обострения ситуации на Донбассе террористы так называемой "ДНР" распространяют в соцсетях видео, на которых демонстрируют якобы последствия обстрелов ВСУ и "операции по задержанию украинских диверсантов". На этот раз провокация не сработала, ведь боевики в двух почти последовательных роликах забыли сменить актеров и дом, который сами же атаковали.

Утром 20 февраля российские пропагандисты начали активно распространять видео "спецоперации по задержанию украинских террористов". Отмечалось, что задержанные "диверсанты" якобы хотели взорвать электростанции, газопроводы и фильтрующие станции.

В новом экшене от контролируемых Россией боевиков показали перестрелку с использованием БТР и штурм жилого дома, который называют "базой диверсантов". Для правдоподобности боевики заставили одного из актеров кричать "А-а-а, помогите". Правда, сделал он это не очень реалистично.

Потом боевики обвинили ВСУ в обстреле жилого дома в Донецке, а в качестве доказательств предоставили еще один ролик. Однако "база диверсантов" и "дом, который разбомбили ВСУ" странным образом оказались одинаковыми.

При этом совпадают не только фасад дома, но и забор и даже актеры. Похоже, изменили боевики только сценарий.

Напомним, ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля – подконтрольные России боевики в Луганской области обстреляли садик и школу из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, пострадали гражданские.

Противник, в свою очередь, обвинил украинскую сторону в вооруженных провокациях.

Позже -18 февраля – в центре Донецка был взрыв. Затем стало известно, что был взорван автомобиль УАЗ, принадлежавший так называемому начальнику "Народной милиции ДНР" Денису Синенкову.

Главарь боевиков"ДНР" Денис Пушилин утверждал, что взрыв в Донецке является "диверсией" и "подготовкой к наступлению Киева". После взрыва в Донецке был задержан якобы "украинский спецагент".

18 февраля стало известно, что Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей Донбасса в РФ. СМИ узнали, что обращение Пушилина об эвакуации было записано еще до обострения ситуации на Донбассе-16 февраля.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что Украина не собирается освобождать часть Донбасса силой. В украинском Минобороны уверяли, что Киев не планирует никаких наступательных операций.

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