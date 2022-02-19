РосСМИ активно подхватили его фейковый рассказ о подготовке "наступления".

Российские пропагандисты показали в эфире "Первого канала" сюжет с допросом некоего "агента украинских разведслужб" Антона Мацанюка, который рассказал о подготовке покушения на начальника "народной милиции" так называемой "ДНР" Дениса Синенкова.

Видео с частью сюжета распространили российские Telegram-каналы и СМИ.

По задумке пропагандистов, задержанный состоял в "народной милиции", а в 2018 году его "завербовали", и он создал "спящую ячейку", чтобы самому "вербовать" людей для совершения терактов на Донбассе.

РосСМИ активно подхватили "рассказ" этого "агента". Особенно в части, где он заявил о "подготовке наступления и диверсии" Киевом и "отправке украинских шпионов в Беларусь".

Напомним, ранее сообщалось, что 18 февраля в центре Донецка прогремел взрыв. Позже российские Telegram-каналы сообщили, что взорвался автомобиль УАЗ, который принадлежал начальнику "народной милиции" так называемой "ДНР" Денису Синенкову.

Главарь боевиков самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин назвал взрыв "диверсией" и "подготовкой к наступлению Киева".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не собирается силой освобождать Донбасс. В Минобороны Украины уверяют, что никаких наступательных операций Киев не планирует.

Вас также могут заинтересовать новости: