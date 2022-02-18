По словам секретаря СНБО, соответствующие заявления боевиков, "абсолютно не соответствуют действительности".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов на освобождение украинских территорий силовым путем не было

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по ситуации на Донбассе.

"Сегодня два человека сделали заявления относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской области, Они заявили, что якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск, чтобы освободить наши территории... Все это абсолютно не соответствует действительности", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что никаких приказов на освобождение украинских территорий силовым путем не было.

"В случае, если будет принято решение освобождать эти территории, то будут большие жертвы среди гражданского населения. Поэтому такого указа в нашей стране быть не может", – подчеркнул секретарь СНБО.

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