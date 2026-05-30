Оперативный тыл россиян уже пылает, но это только начало, – Business Insider

Самые смелые аналитики уже говорят о новом этапе войны, в котором Россия больше не доминирует.

Украина начала активно использовать новый тип беспилотников, в частности американский Hornet, для ударов по российским целям на десятки километров вглубь контролируемой агрессором территории. В результате некогда безопасный тыл превратился для россиян в сплошную "килл-зону", пишет Business Insider.

Издание отмечает, что в ходе российско-украинской войны беспилотники использовались для двух задач – уничтожения войск непосредственно на передовой и для ударов по военно-промышленным объектам в стратегическом тылу вражеской стороны. Однако теперь украинские военные все активнее атакуют военные цели на промежуточной дистанции – примерно в 20–300 километрах от фронта.

Речь идет об ударах по складам, транспортным узлам, военной технике, командным пунктам и системам противовоздушной обороны. Как отмечает автор материала, ранее российское командование считало эту территорию относительно безопасной. Однако новые возможности украинских беспилотников заставляют Москву пересматривать свою логистику и переносить склады и пункты обеспечения дальше от фронта, что увеличивает время доставки вооружения и других ресурсов к передовым подразделениям.

Руководитель отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны Украины Тарас Березовец выразил убеждение, что использование этой тактики в больших масштабах "изменит линию фронта".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что украинская армия будет расширять кампанию по уничтожению российской логистики. По его словам, тыл противника больше не является безопасным местом, а новые технологии позволяют парализовать вражеские операции и лишать врага возможностей для наступательных действий.

Эффективность новой стратегии отмечают и западные аналитики. Эксперты американского Института изучения войны (ISW), на которых ссылается издание, считают, что удары на среднюю глубину уже повлияли на ситуацию на фронте. По их оценке, в апреле впервые со времени украинской операции в Курской области в августе 2024 года Россия захватила меньше территории, чем потеряла.

Аналитики также считают, что кампания только набирает обороты. Партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия, уже объявили о совместных программах производства тысяч беспилотников такого класса. По мнению экспертов, это может положить начало новому этапу войны, в котором удары по логистике и тыловым районам противника будут все больше определять ситуацию на поле боя.

"Ударная кампания Украины на средней дистанции, вероятно, далека от своего апогея, при условии дальнейшей поддержки со стороны партнеров Украины, и, вероятно, усилится в течение 2026 года, поскольку Украина развертывает новое оружие, способное поразить оперативный тыл России", – считают, в частности, в ISW.

Как писал УНИАН, Владимир Путин оказался в сложной ситуации из-за фактического застоя российского наступления в Украине, усиления украинских ударов по российской экономике и усталости населения РФ от войны. На этом фоне Кремль может попытаться изменить восприятие войны путем резкого усиления воздушных атак на Киев и демонстрации готовности к эскалации.

