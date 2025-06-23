Фирсов считает, что россияне увеличивают условную "серую зону" за счет не только оптоволокна, но и профессиональной работы.

Россияне совершенствуют FPV-дроны, которые вскоре будут пробовать залетать не только во все города Донецкой области, в Изюм, Харьков и Херсон, но и даже в пригород Киева, считает командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады территориальной обороны Егор Фирсов. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, россияне увеличили условную "серую зону" не только за счет оптоволокна, но и за счет профессиональной работы.

"Они глубоко это изучают, подходят к полету, понимая их (дронов) задачи и цели, что им надо полететь 30, 40, 50 километров; изучая метеорологические условия; летя по ветру; не используют дроны в плохую погоду, когда есть дождь или сильный боковой ветер и т. д.. И таким образом они и имеют сейчас этот результат", - отметил Фирсов.

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Он уверен, что эта серая зона, или "килзона", будет расширяться: не только все города Донецкой области, Изюм, Харьков, Херсон будут в пределах досягаемости для российских FPV-дронов, но и пригород Киева.

"То есть где классическое ПВО не будет видеть вообще или будет видеть, но против какого-то дрона, который стоит, извините, из говна и палок 1,5 тысячи долларов, не будут использовать ракету ПВО. А если таких дронов летит 500?" - высказался командир взвода.

Фирсов говорит, Украине "надо также действовать (и быть) на шаг впереди и понимать, как мы будем защищаться от таких дронов, как мы будем их сбивать". В то же время он дает и ответ, что для этого нужно. По его словам, любая защита от условного даже FPV-дрона должна быть комплексной.

"История первая: банально, чем тебя меньше видно, тем лучше. То есть это любые туннели, защита сетками. Тоннели могут быть не только подземные. Это могут быть просто тоннели в просеках, в зеленых зонах, когда ты едешь в посадке фактически", - пояснил военный.

Еще один уровень защиты - средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), говорит он:

"Для людей кажется, что это включил какую-то кнопочку, и все упало. Нет, это РЭБ, который давит определенные частоты. Эти частоты постоянно меняются, постоянно надо дополнять этот РЭБ, должна быть стандартизация определенная. То есть это защита себя этаким видом радиоэлектронной борьбы".

Кроме того, Фирсов отметил необходимость спектранализаторов. По его словам, это "условно говоря, детектор дронов, на котором ты видишь, если на тебя летит FPV-дрон, ты можешь поймать частоту видеосигнала вражеского дрона и понять - опа, это мое авто, а он летит на меня". Военный добавил, что такое средство уже 2 раза его экипажам спасло жизнь.

"В целом это определенный комплекс мероприятий, тебе просто надо профессионально к нему подходить. Не покупать любой РЭБ, а именно тот РЭБ, который нужно. Не покупать любой спектранализатор, и когда ты не понимаешь, как он работает, а покупать тот, который нужен. Не покупать любое противодроновое ружье и палить без подготовки по этим дронам. Это самоубийство. А уже ездить на полигоны, бросать себе тарелки там, какие-то шарики привязывать и учиться сбивать дрон", - пояснил командир взвода.

Он отметил, что в тылу "за 20-30-40-50 километров военные администрации должны уже к этому готовиться":

"Должны быть сетки, коммуникация, компетенция, РЭБы, спектранализаторы и полный алгоритм противодействия".

Украинские дроны: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно заявлял, что Украина догоняет РФ в производстве дронов на оптоволокне. Он добавил, что Украине известно о планах РФ, о тех задачах, которые у россиян поставлены для наращивания количества дронов.

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский считает, что самой главной технологией, определяющей будущее российско-украинской войны, является искусственный интеллект, поэтому использование дронов с ИИ является следующим уровнем конфликта.

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