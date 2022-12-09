Военнообязанным продолжают вручать повестки.

Вопреки тому, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации в России еще в конце октября, в отдельных регионах мероприятия продолжаются до сих пор.

"В отдельных регионах Российской Федерации продолжаются мероприятия по мобилизации. Так, в частности, военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки", – говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также в Генштабе отметили, что противник продолжает терять живую силу. Так, за прошедшие сутки в Центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной компании.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - говорится в сводке.

Мобилизации в России

Россия несет значительные потери на развязанной ею же войне против Украины. Ожидают, что потери среди российского личного состава убитыми достигнут 100 тысяч человек до конца года.

С целью восполнения потерь в конце сентября в России объявили частичную мобилизацию. Спустя более месяца министр обороны Сергей Шойгу сообщил об отправке 82 тысячи "мобиков" на фронт и привлечении в общей сложности 300 тысяч человек в рамках мобилизации. СМИ сообщали, что на самом деле было призвано значительно большее количество.

Британская разведка отмечала, что из-за восполнения потерь неподготовленными новобранцами Россия потеряла наступательный потенциал. Потери среди мобилизованных большие, уже установлены имена нескольких сотен убитых в Украине "мобиков".

Сейчас, по данным разведки, РФ создает единую электронную базу данных военнообязанных для усиления контроля над лицами, подлежащими мобилизации, и готовится к очередной волне скрытой мобилизации. Эксперты также не исключают, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

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