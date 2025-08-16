Трамп, который до этой встречи склонялся к новой жесткой позиции в отношении России, теперь, похоже, вернулся к своему давнему восхищению "Владимиром".

После встречи на Аляске трудно избежать впечателения, что российскому диктатору Владимиру Путину снова удалось выиграть время для войны против Украины.

Об этом в материале для The New York Times (NYT) написал обозреватель Серж Шмеман. Он отметил, что было видно, чо Путин очень доволен. Доволен тем, что он - изгой и разыскиваемый военный преступник в Европе, провел дружескую встречу с президентом США, да еще и на американской земле, граничащей с Россией.

Трамп, который до этой встречи склонялся к новой жесткой позиции в отношении России, теперь, похоже, вернулся к своему давнему восхищению "Владимиром" и горячо поблагодарил его за "чрезвычайно продуктивную встречу".

"Что касается Украины? Трамп заявил, что "было достигнуто согласие по многим пунктам", и говорил о "большом прогрессе" и "определенном прогрессе", не вдаваясь в подробности, но признал, что "нет соглашения, пока не будет соглашения"", - написал обозреватель.

Обозреватель считает, что вполне возможно, что на встрече действительно был достигнут какой-то прогресс, однако трудно отделаться от впечатления, что Путину снова удалось выиграть больше времени для своей войны, которая сейчас идет по его сценарию.

"Скорее всего, Трамп потеряет интерес к попыткам положить конец войне. Когда он сказал, что позвонит Зеленскому и европейцам, он добавил: "В конечном счете, все зависит от них". Он снова не вдался в подробности, но, учитывая веру Трампа в свои навыки заключения сделок и интуицию, похоже, он готов оставить этот вопрос. Это объяснило бы жизнерадостность Путина - и стало бы ударом для Украины", - констатировал обозреватель.

Переговоры Путина и Трампа

На Аляске прошли переговоры кремлевского правителя Путина и аменриканского президента Трампа.

Однако ничего из заявленного главой Белого дома накануне переговоров достигнуто не было. После встречи он обтекаемо заявил, что общение с кремлевским властелином прошло "на 10 баллов".

