Курс доллара в ближайшие месяц-полтора будет сохраняться в диапазоне 41,5-42 грн/долл.

Обычно осенью курс доллара в Украине растет из-за ряда сезонных факторов: оживляется деловая активность, активизируется импорт для закупки энергоносителей. Однако при нынешнем режиме курсообразования резких изменений для курса в осенние месяцы не предвидится. Об этом говорится в статье УНИАН.

Так, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии УНИАН отметила, что традиционно в начале осени гривня может испытывать умеренное давление, однако в условиях режима управляемой гибкости резких изменений не ожидается при условии поддержки со стороны Нацбанка.

"Основными факторами стабильности являются смягчение части валютных ограничений, активные действия регулятора, сезонные поступления от экспорта и поддержка международных партнеров. Работая в режиме управляемой гибкости, НБУ сочетает рыночные сигналы с регулярными операциями поддержки, что сдерживает сезонные колебания", - пояснила эксперт.

Аналитики инвестгруппы ICU считают очень вероятным, что курс доллара в ближайшие месяц-полтора будет сохраняться в диапазоне 41,5-42 грн/долл.

"Этот диапазон уже длительное время является устоявшимся, и пока не похоже, что НБУ решится вывести гривню за эти пределы. Сезонные факторы если и будут иметь влияние на валютный рынок, то это будет масштаб 30-50 копеек, и, опять же, коридор вряд ли будет нарушен", - считают специалисты.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,31 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 13 копеек.

Курс доллара в Украине в субботу, 16 августа, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет находиться в пределах - прием от 41,10 до 41,35 гривни, а продажа от 41,40 до 41,80 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

По его мнению, курс евро будет находиться в пределах - прием от 47,90 до 48,40 гривни, а продажа от 48,45 до 48,80 гривни.

