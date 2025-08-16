Трамп настаивал на прекращении огня, но Путин отказал в этом.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин покинули Аляску, не достигнув соглашения о прекращении огня в Украине.

Журналисты BBC, прибывшие на встрече в Анкоридже, оценили его значение для лидеров США и России, а также перспективы развития войны в Украине.

"Нет соглашения, пока нет соглашения", – заявил Трамп в начале своего выступления после саммита в Анкоридже.

Таким образом, как отметили журналисты, глава Белого дома признал, что после нескольких часов переговоров сделки нет.

"Нет прекращения огня. Нет ничего существенного, о чем можно было бы сообщить", - констатировали журналисты и добавили, что хотя Трамп заявил о достижении "значительного прогресса", но подробности о нем пока остаются домыслами всего мира.

В издании допустили, что европейские союзники и украинские власти, возможно, и рады, что Трамп хотя бы не пошел на односторонние уступки, которые могли бы подорвать будущие переговоры.

Человек, который любит позиционировать себя как миротворца и переговорщика, похоже, не оставит Аляску ни с тем, ни с другим.

Журналисты рассуждают, что несмотря ни на что такая безрезультатная встреча нанесет удар по его внутреннему и международному престижу после обещаний, что она будет провальной только на 25%.

Также журналисты отметили, что обычно активный Трамп, на пресс-конференции с Путиным вел себя сдержанно и молчаливо.

Главный вопрос, который мучит журналисты - решит ли Трамп ввести новые санкции против РФ, которыми он так долго грозил. Перед вылетом он заявил, что рассмотрит такой шаг, "возможно, через две-три недели". Но столь неопределенный ответ может вызвать больше вопросов, чем ответов.

Издание отметило, что Путин и Трамп сразу же ушли с пресс-конференции после своих заявлений и не стали отвечать на вопросы. По мнению журналистов, это явные признаки того, что у Путина и Трампа по-прежнему существуют серьезные разногласия по вопросу войны в Украине.

Трамп настаивал на прекращении огня, но Путин отказал в этом. А сам диктатор получил возможность оказаться в центре геополитического внимания, разделив сцену с лидером самой могущественной страны мира.

"Но как Трамп отреагирует на отказ? Ему до сих пор не удалось убедить Путина прекратить войну России в Украине", - подчеркнули журналисты и вспомнили трамповские голословные угрозы и ультиматумы.

Журналисты считают, что после встречи в Анкоридже, украинские власти вздохнут с облегчением, поскольку не было объявлено о какой-либо "сделке", которая бы стоила Украине территории.

Однако Украина встревожена тем, что во время пресс-конференции с Трампом Путин снова заявил о "коренных причинах" войны и заявил, что только их устранение приведет к прочному миру.

"В переводе с кремлевского языка это означает, что он по-прежнему полон решимости преследовать первоначальную цель своей "специальной военной операции" - ликвидацию Украины как независимого государства. Три с половиной года усилий Запада не смогли заставить его изменить свое решение, включая саммит на Аляске", - констатировали журналисты.

