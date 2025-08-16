Непогода в столице продлится недолго.

В ближайшие дни в Киевской области и в городе Киеве ожидается разнообразная погода с периодами тепла и похолодания с дождями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 16 августа, будет спокойная погода со слабым ветром благодаря антициклону, который постепенно начнет терять свою позицию.

Постепенно давление будет падать и 17 августа в столицу поступит холодный атмосферный фронт из Западной Европы и обусловит кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Местами дождь и гроза еще ожидается и 18 августа ночью, а уже днем 18 августа и в течение 19-20 августа осадков не будет.

Ветер изменит свое направление и будет нести прохладный воздух.

"Теплые сутки ждем 16 августа, в дальнейшем температура будет испытывать колебания: свежее дыхание почувствуем 18 августа и ночью 19-20 августа, особенно по области", - говорят синоптики.

Так, 16 числа воздух в Киеве прогреется до +27°, 17 числа уже будет максимум +25°, а в понедельник температура упадет до +21°. Натали температура постепенно будет повышаться.

Погода в Киеве 16 августа - прогноз на сегодня

В субботу, 16 августа, на Киевщине ожидается небольшая облачность. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Без осадков. Столбики термометров по области покажут +25°...+30°, а в столице воздух прогреется до +26°...+28°.

