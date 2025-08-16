Вместе с похолоданием в ряде областей начнутся осадки.

На выходных в Украине ожидается изменение синоптической ситуации. В нашу страну будет поступать прохладная воздушная масса, а с началом новой рабочей недели по всей стране похолодает на 3-7 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине будет без осадков. Столбики термометров покажут +25°...+30°, в западных и южных областях - до +33°, а на Закарпатье будет сильная жара +35°.

В течение 17-18 августа в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем 17 августа местами еще и град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в воскресенье ночью составит +14°...+20°, днем +29°...+34°, а в западных и северных областях температура снизится до +23°...+28°. В понедельник, 18 августа, по всей Украине, кроме юго-восточной части, температура снизится на 3-7 градусов.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что в Украине ожидается снижение температуры, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в целом выходные будут со стабильной и довольно теплой погодой. Однако 17 августа на западе и севере страны температура снизится до +23°...+28° и местами пройдут грозовые ливни.

