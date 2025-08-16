Не высаживайте эти растения, если не хотите уничтожить дачу или иметь пробемы с законом.

Всем любителям садоводства надо запомнить, какие деревья нельзя сажать во дворе, чтобы не иметь проблем. Некоторые культуры могут уничтожить "соседей" по участку, а за их посев может быть наказание. Речь идет об инвазивных растениях, которые попали к нам из других регионов и могут неконтролируемо распространяться в природных экосистемах, создавая вред для дачников и аграриев.

Специалист по сохранению экосистем общественной организации "Екодія" Богдан Кученко рассказал УНИАН, какие растения не рекомендуется выращивать на участках, и почему это важно.

Чем опасны инвазивные виды

По словам эксперта, основной проблемой таких растений является отсутствие у них естественных врагов, поскольку наши экосистемы просто не успели адаптироваться к их присутствию и выработать механизмы контроля численности этих видов.

"Соответственно, инвазивные виды постепенно распространяются в благоприятных для себя средах, преимущественно на нарушенных человеком территориях (заброшенная застройка, участки сплошных рубок, истощенные чрезмерным выпасом степи, свалки и т.д.), и вытесняют местные виды", - говорит специалист. Это приводит к значительному сокращению биоразнообразия.

Например, многообразие растений наземного яруса и их покрытие в лесу с доминированием красного дуба в несколько раз меньше, чем там, где доминирует обычный дуб. Основной причиной этого является медленное разложение опавших листьев красного дуба, сквозь толстый слой которого могут пробиться лишь единичные растения.

Какие есть инвазивные виды растений в Украине

"Распространение инвазивных видов является одной из пяти основных причин потери биоразнообразия во всем мире. Не обошла эта проблема и Украину - по оценкам ученых, по меньшей мере 50 видов, которые встречаются в Украине, это инвазивные растения", - говорит Богдан Кученко.

В частности, к ним относятся амброзия полыннолистная, борщевик Сосновского, ваточник сирийский, золотарник канадский, щирица обыкновенная, аморфа кустарниковая и многие другие. В то же время, по словам специалиста, официальный перечень до сих пор не закреплен в законодательстве.

Первой попыткой урегулировать этот вопрос на официальном уровне было утверждение Минприроды в мае 2023 года перечня инвазивных деревьев - их запретили высаживать в лесах. В этот перечень вошли 13 видов, в частности клен ясенелистный, дуб красный, робиния псевдоакация (более известная как акация белая), гледичия колючая.

Однако менее чем через полгода, после активного сопротивления лесоводов запрету высадки видов из этого перечня, соответствующий приказ был отменен Государственной регуляторной службой Украины.

Какие деревья нельзя сажать возле дома

По словам специалиста, сложно выделить наиболее распространенные инвазивные виды, поскольку использование (или неиспользование) таких видов зависит от особенностей местного климата, доступности их семян или саженцев, а также предпочтений самих владельцев участков.

"Например, кому-то может нравиться выращивать местные липы, клены или обычный дуб, а кто-то предпочтет инвазивные акации, аморфу или красный дуб. В последние годы популярность приобретает высадка павловнии, которая тоже может проявлять инвазивные свойства", - комментирует Богдан Кученко.

По словам специалиста, влияние на природу в результате высадки инвазивных видов на приусадебных участках зависит от ряда факторов: насколько далеко расположен участок от природных территорий, куда чужеродный вид может "убежать", как далеко распространяются семена.

"Например, крылатые семена клена ясенелистного могут разноситься ветром на сотни метров, а мелкие опушенные семена ваточника сирийского - на многие километры", - добавляет Кученко.

По словам специалиста, главная причина, почему нельзя сажать павловнию и другие подобные культуры - это вред окружающей среде: "Больше всего страдает от распространения инвазивных растений местная флора и связанные с ней виды насекомых, зверей, птиц и тому подобное. Например, если на естественных лугах, где растут десятки видов растений, появится борщевик или ваточник, то за несколько лет эти "чужаки" могут сплошь покрыть территорию и фактически вытеснить все или почти все местные виды, перекрыв им доступ к солнечному свету".

Также такие растения могут вредить почвам. Ведь отмершие части инвазивных растений обычно значительно медленнее разлагаются, чем остатки местных видов - грибы, насекомые и бактерии тоже не очень "привыкли" потреблять растения-чужаки.

Чужеродные виды семейства бобовых (акация, гледичия, аморфа) увеличивают количество азота в почве, что на первый взгляд может показаться положительным. Но из-за этого исчезают многие виды, которые не любят избытка азота (например дикие орхидеи, вереск, тимьян), а также возникает нитратное загрязнение грунтовых вод и близлежащих водоемов.

В экологической организации отмечают, что самым известным инвазионным видом, который вызывает сильную аллергию у многих людей, является амброзия. Но инвазивные виды могут вредить не только аллергикам. Например, борщевик Сосновского имеет печальную славу из-за того, что его сок, попадая на кожу или слизистые оболочки людей, способен вызвать глубокие ожоги, которые долго заживают.

"К сожалению, из-за отсутствия официального перечня, нет никаких законодательных ограничений выращивания опасных культур, а следовательно и ответственности за такие действия", - говорит Богдан Кученко.

Исключение касается только растений, которые из-за своей опасности для человека и сельского хозяйства признаны карантинными сорняками (амброзия, горчак розовый, паслен колючий и т.д.).

В "Екодії" напоминают, что приказ Минагрополитики 2005 года запрещает высевать эти растения и даже семена других растений, в котором есть примеси этих видов. А также обязывает владельцев земельных участков приобщаться к предотвращению распространения и ликвидации карантинных сорняков.

"Но реальное количество инвазивных видов на порядок больше. Поэтому обязанность контроля распространения таких видов и ответственность за их выращивание будут возможны только после официального утверждения перечня таких видов и четких требований по обращению с ними", - добавляют в организации.

справка Богдан Кученко Специалист по сохранению экосистем общественной организации "Экодия" Занимается охраной природы уже много лет. В частности, работал экологом в ОО "Экология - Право - Человек". Одним из основных интересов является защита лесов. В своей работе использует различные инструменты, в том числе и жалобы в Государственную экологическую инспекцию, если имеют место нарушения, или когда к нему обращаются люди, которые видят такие нарушения.

