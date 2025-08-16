После самита на Аляске ни один из участников не сказал, на каком этапе остановлена дискуссия, однако можно предположить, что переговорный трек продолжается как по бизнес-проектам (где, судя по всему, встреча первых лиц не обязательна), так и по политическими.

Эта ситуация, в первую очередь, в украинском информационном пространстве (потому что для Украины это важнее чем для других) породит полярные оценки. От "ура-переможных" - Трамп унизил Путина встречей, пулу дали поспать на раскладушках, не накормил обедом (соответственно, вывод о едва ли не геополитической победе). До качания зрады: Поговорили, но не поругались. Значит, Трамп "сдает Украину". Тем более, что тезис "обмена земель" опровергнут не был.

На самом деле ситуация несколько иная.

1. РФ действительно работает через экономику и геополитику. Предлагает Трампу выгоду тут и сейчас, а также расторговывает тему участия в сдерживании КНР.

Тем более, что Путин (и его экономический блок, который был там) и Ушаков прекрасно осознают, что Москва все быстрее движется к статусу критически зависимой от Пекина территории.

2. На основании этого Кремль пытается выторговать политические уступки, которые бы позволили РФ подтвердить свои амбиции на статус геополитического центра. То есть, перевести разговоры о двухполярном мире в трехполярный.

3. Украина – лишь производная (важная, но все же производная) этих процессов.

Следующая часть списка - о США.

4. Для США тема №1 - конкуренция с КНР. И тут Вашингтону важно продемонстрировать политическое лидерство (в том числе, в разрешении конфликтов) в "спорных" регионах. К таковым, например, относится Ближний Восток, Южный Кавказ и Украина.

Увы, но запись в Конституции о евроатлантическом выборе важна для граждан Украины. В США своя Конституция и свои интересы. Поэтому по украинскому направлению для Трампа важна скорость и условное "американское лидерство" в процессе. А также ситуация, при которой Украина, как минимум, не проигрывает окончательно.

5. Для Вашингтона актуальна идея о треугольнике противостояния Вашингтон-Москва-Пекин, где американский интерес - не допустить слияния интересов Москвы и Пекина. Поскольку ключевая проблема для США сегодня - это КНР, для Трампа вполне приемлемо и желанно обсуждать и договариваться об экономических проектах и экономико-политическом взаимодействии с РФ. И, как следствие, США не заинтересованы в полном поражении и кризисе в России. Увы для нас.

6. Трагикомично, но ситуация, когда поражение любой из сторон не выгодно, актуальна как для США, так и для КНР. Для них обоих так же не выгодно подтверждение геополитических амбиций России на статус третьей мировой супердержавы.

"Делить мир" на двоих проще и прибыльнее, если использовать логику Трампа. Поэтому идея Путина об усилении в результате войны находит лишь частичное понимание - до статуса мощной региональной державы, но не более.

7. Для Китая выгодна ситуация, когда Трамп все же обратится за помощью в разрешении проблемы. Это подтверждение статуса КНР и открытые двери для расширения своего влияния в Восточной Европе. Причем делать дополнительные шаги Пекину не обязательно - накопившиеся противоречия между Соединенными Штатами и Китаем должны быть урегулированы либо серией встреч (часть из них уже началась) либо/и встречей на высшем уровне. Которая состоится. То есть Си понимает, что время работает против Трампа...

И вот тут возвращаемся к теме Украины. Путин понимает, что Трамп ограничен во времени, но очень хочет договориться. Логично, что в таких условиях выставляется как можно больше политических требований. И демонстрируется готовность быстро договариваться и держать слово в других направлениях.

Что и произошло вчера. Пока двое говорили, в РФ заработали заблокированные ранее сервисы Google, а в российское законодательство внесены изменения, которые позволяют американской Exxon вернуть свои 30% проекта "Сахалин-1".

Путину нужно время. Для того, чтобы попробовать "дожать" Украину. А также как фактор, который заставляет Трампа быть более покладистым: каждые дополнительные сутки "консультаций" означают "минус сутки" для Трампа перед большим разговором с Си.

Путин время получил. Но и Трамп получил следующий раунд (возможно, уже с Зеленским) под его "мудрым руководством".

Для нас это означает активность на фронте и активизацию мобилизационных мероприятий в РФ. В целом, ничего нового. Но к воздушным тревогам, особенно на протяжении ближайшей недели, надо быть особенно внимательным.

Игар Тышкевич, политический аналитик