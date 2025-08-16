Также лоукостер добавит два рейса в Израиль.

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск почти 30 новых маршрутов из аэропортов Италии и Румынии, многие из которых будут полезны украинцам, путешествующим за границу.

Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Facebook, в частности, из столичного аэропорта "Бухарест-Отопени" он вскоре будет летать в пять новых городов Европы:

Тем временем, из аэропорта города Яссы, расположенного недалеко от границы Украины, один из крупнейших лоукостеров Европы будет летать по четырем новым маршрутам:

Кроме того, из столицы Трансильвании Клуж-Напоки Wizz Air добавит четыре новых маршурта:

Маракеш (Марокко);

Милан Мальпенса (Италия);

Осло (Норвегия);

Нючепинг (Швеция).

Из крупнейшего аэропорта Милана – "Мальпенса" авиакомпания будет летать в четыре новых города:

Севилья (Испания);

Аликанте (Испания);

Брашов (Румыния);

Глазго (Шотландия).

Тем временем, из крупнейшего аэропорта Италии "Рим-Фьюмичино" Wizz Air анонсировала три новых направления:

Глазго (Шотландия);

Брашов (Румыния);

Бордо (Франция).

При этом для аэропорта Венеции имени Марко Поло будет добавлено аж семь новых маршрутов:

Помимо этого, Wizz Air также запустить новый рейс из израильського Тель-Авива в греческие Салоники.

Другие новые рейсы Wizz Air

Как сообщал УНИАН, ранее венгерский бюджетный перевозчик также анонсировал четыре новых маршрута из румынского города Крайова, а также еще семь из столицы Румынии Бухареста.

Кроме того, с осени 2025 года Wizz Air существенно расширит свою маршрутную сеть в Польше и Северной Македонии.

