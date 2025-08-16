Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск почти 30 новых маршрутов из аэропортов Италии и Румынии, многие из которых будут полезны украинцам, путешествующим за границу.
Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Facebook, в частности, из столичного аэропорта "Бухарест-Отопени" он вскоре будет летать в пять новых городов Европы:
- Фару (Португалия);
- Берлин (Германия);
- Турку (Финляндия);
- Прага (Чехия);
- Бордо (Франция).
Тем временем, из аэропорта города Яссы, расположенного недалеко от границы Украины, один из крупнейших лоукостеров Европы будет летать по четырем новым маршрутам:
- Валенсия (Испания);
- Пескара (Италия);
- Копенгаген (Дания);
- Прага (Чехия).
Кроме того, из столицы Трансильвании Клуж-Напоки Wizz Air добавит четыре новых маршурта:
- Маракеш (Марокко);
- Милан Мальпенса (Италия);
- Осло (Норвегия);
- Нючепинг (Швеция).
Из крупнейшего аэропорта Милана – "Мальпенса" авиакомпания будет летать в четыре новых города:
- Севилья (Испания);
- Аликанте (Испания);
- Брашов (Румыния);
- Глазго (Шотландия).
Тем временем, из крупнейшего аэропорта Италии "Рим-Фьюмичино" Wizz Air анонсировала три новых направления:
- Глазго (Шотландия);
- Брашов (Румыния);
- Бордо (Франция).
При этом для аэропорта Венеции имени Марко Поло будет добавлено аж семь новых маршрутов:
- Бордо (Франция);
- Ларнака (Кипр);
- Таллинн (Эстония);
- Кутаиси (Грузия);
- Лондон (Великобритания);
- Валенсия (Испания);
- Таль-Авив (Израиль).
Помимо этого, Wizz Air также запустить новый рейс из израильського Тель-Авива в греческие Салоники.
Другие новые рейсы Wizz Air
Как сообщал УНИАН, ранее венгерский бюджетный перевозчик также анонсировал четыре новых маршрута из румынского города Крайова, а также еще семь из столицы Румынии Бухареста.
Кроме того, с осени 2025 года Wizz Air существенно расширит свою маршрутную сеть в Польше и Северной Македонии.
