Шойгу признал, что армия России испытывала трудности со снабжением мобилизованных.

Министр обороны Российский Федерации Сергей Шойгу отчитался перед российским диктатором Владимиром Путиным об итогах частичной мобилизации.

Как заявил Шойгу на встрече, мероприятия по частичной мобилизации закончены.

По его словам, спустя месяц и 1 неделю после объявления мобилизации были мобилизованы 300 тысяч человек. Из них 1300 – сотрудники органов исполнительной власти.

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Министр доложил Путину, что 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт. Он соврал, что их якобы отправили в действующие войска после обучения.

Еще 218 тысяч, по его словам, находятся на полигонах и в процессе боевого слаживания.

Шойгу признал, что армия России испытывала трудности со снабжением мобилизованных. Он уверяет, что эти проблемы уже решены.

Также министр заявил, что в будущем на фронт продолжат отправлять добровольцев и контрактников.

Мобилизация в России

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на войну в Украине. Он утверждал, что мобилизуют только тех, кто находится в запасе, но вскоре стало известно, что повестки выдают даже лицам с инвалидностью. Генштаб ВСУ информировал, что в отдаленных населенных пунктах РФ мобилизуют все мужское население определенной возрастной категории. При этом не учитывается отсутствие опыта военной службы и боевого опыта.

Уже в начале октября стало известно, что враг перебрасывает первых мобилизованных, среди них есть первые погибшие.13 октября появилось первое официальное сообщение о гибели мобилизованных.

Украинская разведка сообщала о серьезных проблемах с обеспечением призванных. Им не хватало военной формы, спальных мест и даже уборных.

Перед отправкой на фронт мобилизованные не получали должной подготовки. К примеру, попавший в плен "мобик" Максим Спицин рассказал, что новобранцам выдали "еще советское древнее вооружение, старые бронежилеты еще Чеченской войны" и отправили воевать после того, как два раза возили на стрельбы.

20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тысяч человек.

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