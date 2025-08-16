Известный инсайдер Fixed Focus Digital поделился новой информацией о характеристиках грядущего рекордно тонкого смартфона Apple. По его словам, из-за особенностей своей конструкции новинка получит ряд аппаратных ограничений – и речь не только об урезанной батареи.
Он сообщает, что iPhone 17 Air должен стать хитом этого года, и в целом будет похож на предстоящий iPhone 17 Pro, но этому сверхтонкому телефону может кое-чего не хватать. В частности:
- Процессор: iPhone 17 Air будет иметь чипсет A19 Pro, как модели Pro и Pro Max, но получит пять ядер графического процессора вместо шести. Будет ли это существенно влиять на работу смартфона, пока неизвестно.
- Экран: хоть все iPhone 17 обзаведутся дисплеями с частотой обновления 120 Гц, полноценные флагманские экраны ProMotion вновь достанутся только 17 Pro и Pro Max. iPhone 17 Air получит устаревший LTPS-OLED дисплей, который не поддерживают динамическую частоту от 1 до 120 Гц.
- Батарея: тонкий корпус обычно означает батарею меньшей емкости, но в случае с iPhone 17 Air Apple пойдет еще дальше и установит батарею всего 2900 мАч, которая, согласно тестам, вряд ли сможет дожить до вечера. У тонкого Galaxy S25 Edge, к слову, батарейка на 3900 мАч.
- Камера: даже по сравнению с базовым iPhone 17, версия Air будет иметь более ограниченную настройку камеры. Тонкий айфон получит только один 48-мегапиксельный задний объектив – и имеющиеся рендеры смартфона подтверждают этот слух.
Презентация iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max ожидается в начале сентября. По свежей информации Bloomberg, на неделе 9–12 числа. Вместе с ними покажут часы Apple Watch Series 11 и, возможно, наушники AirPods Pro 3.
Ранее в сети появились подробности о рекордном аккумуляторе iPhone 17 Pro Max, ценах на Air- и Pro-модели, а также "болванки" новинок во всех цветах.