Эти птицы могут гнездиться вокруг городов, если их не беспокоят.

В украинских городах все чаще можно заметить хищных птиц. Речь идет о ястребах, а летят в города они в поисках пищи.

Об этом "Телеграфу" сказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Василий Костюшин.

По его словам, ястребы могут гнездиться вокруг городов или сел на деревьях, если их не беспокоят, но за едой они летают в город.

Видео дня

Ранее зимой на фермах было много зерна и куча голубей, однако сейчас такого нет.

"Зимой два, три, четыре больших ястреба, которые охотятся на этих голубей. Вот вам кормовая база, созданная человеком, она привлекает хищных птиц", - пояснил специалист.

Он отметил, что не все, но часть хищных птиц приспосабливается к городскому ландшафту. Костюшин отметил, что на популяцию, например, голубей, ястребы не влияют в городах.

Какого-то существенного влияния на численность воробьев или голубей они не имеют.

Другие новости о птицах

Ранее орнитолог рассказал, куда делись стаи птиц из украинских городов. В частности он отметил, что в городах все реже можно встретить воробьев, якобы из-за того, что голуби отбирают у них кормовую базу.

Но на самом деле эта причина не соответствует действительности, сказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.

Вас также могут заинтересовать новости: