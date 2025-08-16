Блогерша откровенно рассказывает в сети о своих изменениях во внешности.

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репяхова - показала себя до и после операций.

Не секрет, что 31-летняя женщина увеличила себе губы, выровняла зубы, делала уколы красоты, ринопластику и пластику подбородка. Екатерина также отметила что потратила на это несколько тысяч долларов. Однако она довольна результатом, который показала в своем Instagram.

"Интересно, что будет, если вложить во внешность несколько тысяч долларов? На видео "до" я с мейком, на видео "после" без. И здесь речь не только о пластических операциях. Пудровое напыление бровей и выравнивание зубов также очень повлияли", - подписала видео Репяхова.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами блогершу и отметили, что она хорошо выглядела как до операций, так и после:

"Как были красивой, так и остались"

"Здесь и сравнивать нечего. Ты красавица в любом амплуа"

"Как по мне, то тут больше о принятии себя! Вы крутая".

