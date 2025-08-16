Предложение касается только США и Украины. Альянс не будет участвовать в гарантиях.

США предлагали Украине аналог "5 статьи НАТО" в качестве гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения с Россией.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники, президент США Дональд Трамп поднял этот вопрос на встрече с правителем России Владимиром Путиным в Анкоридже. Путин одобрил эту идею.

С американской стороны было озвучено предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно вероятных гарантий безопасности, которые может поддержать Вашингтон.

По словам источника, одной из таких гарантий могут стать обязательства, похожая на "5 статью договора о НАТО", но эта гарантия не будет предоставляться непосредственно от НАТО.

Как утверждает источник, похожая по содержанию на "5 статью НАТО" гарантия, но без вовлеченности Альянса, якобы была "согласована с Путиным".

В то же время, как сообщает CNN, европейские лидеры и Трамп обсуждали гарантии безопасности, которые поддержат США для Украины.

Европейский чиновник сообщил, что если будет достигнуто соглашение о мире, США и европейцы поддержат гарантии безопасности "типа 5 статьи", но без участия НАТО.

Как известно, 5 статья договора о НАТО предусматривает коллективную оборону для каждого члена, если кто-то подвергнется нападению.

Саммит на Аляске - главные новости

Как сообщал УНИАН, по итогам встречи на Аляске Трамп заявил, что соглашение по Украине с Путиным не достигнуто .

Со слов Путина прозвучало, что "должна быть обеспечена и безопасность Украины", но российский диктатор одновременно повторил вымышленные тезисы для оправдания войны против Украины.

