По их сведениям, за последние две недели в Украине были ликвидированы девять военных пилотов.

Журналистам удалось установить имена более 10 тыс. российских военных, убитых на войне в Украине.

В том числе известно о смерти 430 мобилизованных россиян - это на 104 больше, чем две недели назад, говорится в материале Би-би-си.

Сейчас на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (428 убитых). На второе - Дагестан (363 убитых), на третье - Бурятия (356 убитых). Для сравнения: известно лишь о 54 погибших из Москвы.

Видео дня

Как указывает издание, за последние две недели стало известно о ликвидации девяти военных пилотов. Это очень ощутимые потери, поскольку военные летчики являются элитой любой армии мира.

Также несут потери и элитные - наиболее боеспособные и подготовленные соединения российской армии и Росгвардии. С начала декабря стало известно о ликвидации четырех сотрудников спецназа ГРУ, в том числе одного старшего офицера. Потеря офицеров спецназа может быть очень чувствительной и трудновосполнимой для российской армии. Всего за девять месяцев войны спецназ ГРУ потерял более 250 человек. Практически каждый четвертый из них - офицер.

Потери, которые несут отряды спецназа Росгвардии, сопоставимы - а в некоторых случаях и превышают - совокупные потери этих подразделений за 10 лет войны в Чечне.

Из 10 002 установленных российских военных, убитих в Украине, 1509 человек, то есть 15% - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 49 полковников.

За последние месяцы существенно выросло число потерь среди так называемых добровольцев - сейчас их доля составляет 12%. Одна из причин высоких потерь среди добровольцев - низкая подготовка.

Кроме того, к 9 декабря журналистам издания удалось узнать имена по меньшей мере 95 убитых заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. Сообщалось о больших очередях на границе с Грузией. Также были мгновенно раскуплены авиабилеты в Турцию, Армению.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

Позже начала поступать информация, что в российские ЧВК вербуют заключенных во всех регионах РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: