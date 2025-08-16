В издании отметили, что во время этой встречи российский диктатор не получил никаких последствий.

Неудача лидеров двух крупнейших ядерных держав мира по достижению соглашения о прекращении войны в Украине могла бы стать поводом для отчаяния. Однако для украинцев и их европейских союзников безрезультатность переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным стала определенным облегчением. Об этом пишет корреспондент The New York Times в Белом доме и по вопросам национальной безопасности Дэвид Э. Сангер.

Несмотря на большое желание положить конец смертям и разрушениям, самым большим страхом Украины и Европы было то, что Трамп уступит территориальным требованиям Путина и заставит президента Украины Владимира Зеленского "сделать мучительный выбор между отказом от более 20% территории своей страны или отклонением мирного соглашения, которое он считает ядовитым даром", отмечает автор материала.

"Зеленский, возможно, все-таки будет вынужден сделать этот выбор. Но Трамп вылетел из Аляски раньше, чем планировалось, не достигнув самого простого первого шага: временного перемирия, которое позволило бы провести дальнейшие переговоры. Именно такой результат, как он сказал журналистам ранее в пятницу, его "не устраивает"", - подчеркнул Сангер.

Позже в интервью Fox News президент США сказал, что теперь ответственность за достижение соглашения о прекращении огня лежит на Зеленском

"Если и существовала какая-то основа для достижения этой цели, никто о ней не говорил. Но даже если Трамп не пошел на уступки по украинской территории, он, несомненно, оставил Зеленского обеспокоенным тем, как он вел себя с российским лидером", - отметил корреспондент NYT.

Кроме того, тот факт, что оба лидера не ответили ни на один вопрос журналистов, что является редкостью для Трампа, который всегда рассказывает о своих последних соглашениях, дал понять, что тогда не о чем было говорить, добавил Сангер.

"Не было никаких публичных дискуссий о вторичных санкциях против стран, которые покупают российскую нефть. Исчезли ранее установленные Трампом сроки - включая тот, что прошел на прошлой неделе - для заключения Россией длительного перемирия. Улыбками, рукопожатиями и личной встречей Путин смыл разговоры Трампа о "серьезных последствиях", если встреча закончится без прекращения военных действий", - анализирует автор публикации.

По словам корреспондента, возможно, пройдет несколько дней, прежде чем станет известно о шагах, которые, вероятно, обсуждались между лидерами, однако пока Путин достиг важной военной цели - вышел из категории автократов, которые подпадают под санкции и был встречен президентом США, как миротворец.

"Он выиграл время. Он нивелировал все разговоры о санкциях в отношении его нефтяного сектора. И он ничем не уступил. Неясно, как долго это будет действовать. Но это была впечатляющая дипломатия, которая длилась менее четырех часов на американской земле", - добавил Сангер.

Результаты встречи между Трампом и Путиным на Аляске

Ранее в The Guardian сделали 6 выводов из встречи на Аляске. По словам журналистов, саммит не принес никакой пользы - ни одного соглашения; это была пиар-победа доминирующего Путина; президент РФ продолжает говорить о "коренных причинах", препятствующих прорыву в мирном процессе; у Трампа, похоже, больше общего с Путиным, чем с Зеленским; президент США не мог удержаться от повторного обсуждения внутриполитических обид, и, последнее - бои в Украине будут продолжаться.

В то же время журналист Axios Барак Равид заявил, что во время переговоров на Аляске 15 августа Путин отказался от перемирия и хочет "всеобъемлющее соглашение для прекращения войны". Источники журналиста сообщили, что Трамп во время разговора с Зеленским также сказал, что быстрое подписание мирного соглашения лучше прекращения огня.

Также обозреватель The Telegraph Дэниел Депетрис после встречи президентов США и РФ отметил, что Трамп теперь понял, что не такой сильный, как думал. По его словам, американский лидер вернется в Вашингтон со смешанными чувствами и, скорее всего, будет раздражен результатом.

