Как утверждает советник президента, Украине не сообщили о таких договоренностях в рамках саммита на Аляске.

Украина пока не получила никакой информации о вероятной договоренности по "воздушному перемирию".

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя пост журналиста The Economist о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин якобы достигли предварительного соглашения о "воздушном перемирии".

"Мы еще ничего об этом не слышали", - заявил Литвин.

Зато глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в медиа началась "битва источников". "Некоторые особенно смешно читать", - отметил он.

Что предшествовало

Ранее корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на собственные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин во время саммита на Аляске достигли предварительной договоренности о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров.

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - говорит источник.

