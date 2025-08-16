Этот маникюр стал хитом лета-2025.

Мода на маникюр меняется каждый сезон, но есть оттенки, которые всегда остаются актуальными. Как пишет журнал Parade, один из них этим летом покорил мир бьюти-экспертов и стал настоящим фаворитом среди женщин после 50. В чем же секрет цвета rosewater ("розовая вода"), который уже окрестили настоящим эликсиром молодости для рук?

Тренд маникюра rosewater пришел из Кореи и очень быстро отметился в мире, как утонченный, красивый и простой в уходе. Ногти цвета "розовой воды" имеют нежно-розовый, красноватый или даже сиреневый оттенки. Также этот маникюр можно дополнять блестками.

Rosewater является так называемым "маникюром без маникюра", когда ноготки выглядят ухоженными, но при этом не перенасыщены цветом и декором. Этот тренд стал одним из самых популярных в мире за последнее время, особенно среди модниц почтенного возраста.

Самое большое преимущество такого маникюра - подчеркивание натуральности и ухоженности рук. Поэтому для женщин, которые заботятся о своем уходе, - ногти цвета rosewater действительно станут идеальным выбором.

Также стоит отметить, что этот розовый оттенок является универсальным. Он станет удачным дополнением к любому образу: от классического костюма в офис до элегантного платья на вечер.

Поэтому, выбирая этот "роскошный минимализм", вы точно не выпадете из трендов и в качестве бонуса получите эффект легкого омоложения.

